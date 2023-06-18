Новые сериалы недели: «Секретное вторжение» Ника Фьюри и «Шкуры» Андреасянов на новый лад

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Wink

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым. У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Ещё вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Борис энергично берётся за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких?

Владимир Яглыч ударится в рискованный экшен и толику драмы. Сюжет о герое, ищущем геройской гибели, которая успешно его избегает, может порадовать безудержным экшеном и чёрным юмором, если то и другое завезут в достаточном количестве.