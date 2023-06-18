Новые сериалы недели: «Секретное вторжение» Ника Фьюри и «Шкуры» Андреасянов на новый лад

Неделя выдастся богатой на отечественные многосерийные премьеры. Но главной всё равно будет свежий марвеловский проект — масштабный (так пообещали) экшен-триллер «Секретное вторжение» о невыполнимой миссии Ника Фьюри. Netflix презентует первый сезон анимационного боевика «Остров Черепа». Наши цифровые платформы предлагают оценить комедийный экшен «Ухожу красиво», эскорт-драму «Немодельное агентство»
Вторник, 20 июня
комедия, боевик
В ролях Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Нодари Джанелидзе, Алексей Макаров, Фёдор Лавров
Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым. У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Ещё вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Борис энергично берётся за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких?
Владимир Яглыч ударится в рискованный экшен и толику драмы. Сюжет о герое, ищущем геройской гибели, которая успешно его избегает, может порадовать безудержным экшеном и чёрным юмором, если то и другое завезут в достаточном количестве.
драма, триллер
В ролях Влад Коноплёв, Дарья Алыпова, Григорий Верник, Елизавета Долбникова
Парень открывает эскорт-агентство, чтобы вернуть возлюбленную. Драматичная история о темной стороне красивой жизни.
Братья Андреасяны продолжают эксплуатировать тему современной проституции, эксплуатируя всё более фантастические сюжеты.
Среда, 21 июня
фантастика
В ролях Сэмюэл Л. Джексон, Эмилия Кларк, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман, Мартин Фриман
Создатель Кайл Брэдстрит
Бывший глава Щ.И.Т. Ник Фьюри вынужден практически в одиночку противостоять масштабному вторжению инопланетной расы перевёртышей скруллов на Землю.
Суровый шпионский триллер по версии Marvel (делайте скидку) будет пытаться убедить зрителей, что разворачивающиеся на малых экранах события MCU имеют большое значение для кинокомиксов из этой вселенной. Нашествие инопланетян, Ник Фьюри против армии врага, никому нельзя доверять — всё очень серьёзно.
Четверг, 22 июня
мультфильм, боевик
Группа исследователей, чьё судно потерпело крушение в южной части Атлантического океана, оказываются на таинственном острове, где им предстоит рискованное знакомство с целым зверинцем исполинских монстров под предводительством Кинг-Конга.
Вселенная монстров студии Legendary просочилась в анимацию при поддержке Netflix, где выходит приключенческий экшен о людишках, оказавшихся невольными гостями Острова Черепа.
романтический, комедия, драма
В ролях Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Крис Нот, Сара Рамирес, Николь Ари Паркер
Сиквел легендарного «Секса в большом городе». События «И просто так» развиваются спустя 20 лет после окончания оригинального сериала. Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли большой путь, их дружба всё так же крепка, хотя Саманты больше нет рядом. Зато рядом семья, новые люди и карьерные вызовы.
комедия
В ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиот, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Заяс, Эдвин Ли Гибсон
Создатель Кристофер Сторер
Молодой шеф-повар Кармен Берцатто вынужден оставить мир изысканной кухни, чтобы вернуться в родной Чикаго, где ему предстоит возглавить семейный бизнес — магазинчик, где торгуют сэндвичами.
Пятница, 23 июня
комедия, детектив
В ролях Кристина Асмус, Дмитрий Чеботарёв, Карина Разумовская, Иван Добронравов
В деревне Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Славный юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом…..
Комедийный трэшачок с элементами кровавого триллера в нашей глубинке н-нада? Вопрос риторический, отрицательный, но кто ж нас будет спрашивать.
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