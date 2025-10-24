Второй сезон «Лэндмена» обещает персонажу Билли Боба Торнтона одни неприятности (видео)

Платформа Paramount+ поделилась финальным трейлером, предвосхищающим премьеру второго сезона хитового сериала «Лэндмен». Выход новых серий стартует с 16 сентября:

В ролике персонаж Билли Боба Торнтона просит у боженьки только одного — побольше терпения. И, судя по содержанию, оно ему действительно понадобится. Возможности перевести дух и свободно подышать хотя бы несколько секунд совсем не предвидится.

Неприятности и проблемы катастрофических масштабов следуют одна за другой. Теперь у него новый босс — героиня Деми Мур, которая ничего не понимает в бизнесе. Да и сам бизнес чувствует себя неважно. В семье тоже намечается интересное: деловое предприятие сыночка набирает обороты, а вместе с ними теперь живёт герой Сэма Эллиота — патриарх семейства.