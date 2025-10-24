 
 
Универсальный солдат Джаред Лето в новом трейлере «Трона: Арес» Травма Генри Кавилла отложила съёмки ремейка «Горца» на 2026 год Нормальный Геральт из Ривии спустится в зловещую бездну в новом комиксе по «Ведьмаку» от Dark Horse Манга «Три сестры Микадоно оказались неожиданно простыми» обновила тираж. По ней выходит аниме от студии P.A. Works «Чёрный телефон 2» зарабатывает на старте больше оригинала; «Трон: Арес» проваливается и в Китае тоже
СЕРИАЛЫ
122

Второй сезон «Лэндмена» обещает персонажу Билли Боба Торнтона одни неприятности (видео)

Платформа Paramount+ поделилась финальным трейлером, предвосхищающим премьеру второго сезона хитового сериала «Лэндмен». Выход новых серий стартует с 16 сентября:

В ролике персонаж Билли Боба Торнтона просит у боженьки только одного — побольше терпения. И, судя по содержанию, оно ему действительно понадобится. Возможности перевести дух и свободно подышать хотя бы несколько секунд совсем не предвидится.

Неприятности и проблемы катастрофических масштабов следуют одна за другой. Теперь у него новый босс — героиня Деми Мур, которая ничего не понимает в бизнесе. Да и сам бизнес чувствует себя неважно. В семье тоже намечается интересное: деловое предприятие сыночка набирает обороты, а вместе с ними теперь живёт герой Сэма Эллиота — патриарх семейства.

Теги
ВидеоЛэндменБилли Боб ТорнтонParamount+
