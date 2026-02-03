 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
118

Джон Хэмм будет обворовывать богачей и в третьем сезоне сериала «Друзья и соседи»

Источник: Apple TV+

Стриминг Apple TV+ не собирается в ближайшем будущем расставаться с сериалом «Друзья и соседи» с Джоном Хэммом в главной роли. 3 апреля на платформе выходит второй сезон, а уже сегодня «яблочный» сервис одобрил продление на третий.

В первом сезоне сериала уволенный с позором со своей высокой и хорошо оплачиваемой должности хедж-менеджер Эндрю «Куп» Купер, никак не желающий мириться с недавним разводом, находит отдушину и финансовую подпитку в воровстве. Он вламывается в дома своих таких же обеспеченных соседей и друзей, чтобы украсть какую-нибудь дорогую безделушку. Также Куп узнаёт, что за красивыми фасадами скрываются измены и тайны, которые могут представлять большую опасность лично для него.

Во втором сезоне протагонист, полностью освоившись со своей криминальной деятельностью, вынужден иметь дело с новым соседом, угрожающим раскрыть уже его секреты и нанести непоправимый ущерб семье Купа.

Злодея сыграет Джеймс Марсден; он же становится новым любовным интересом героини Оливии Манн.

Теги
Друзья и соседиДжон Хэмм
Комментарии

