КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ультимативный охотник становится добычей в новом трейлере экшена «Хищник: Планета смерти» По ранобэ «Ван-Пис: Героини» снимут аниме Впечатления: Titan Quest 2 Правление великого Сильвестра Сталлоне: сериал «Король Талсы» хотят продлить до шести сезонов После съёмок боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом остались мёд, кепка и пара пальцев в коробочке
4
СЕРИАЛЫ
1 295

Джон Хэмм мчится к началу второго сезона сериала «Друзья и соседи» (видео)

Криминальная семейная драма «Друзья и соседи», обитающая на стриминге AppleTV, успешно провела первый сезон и получила продление на второй.

Джон Хэмм вернётся к роли бывшего финансиста, который сперва лишился семьи через развод с женой, а потом и работы. Свои финансовые проблемы протагонист решил элегантным образом, обворовывая своих соседей, которые даже не замечают, если внезапно пропала какие-то дорогая побрякушка.

Сами понимаете, всё было не очень гладко, но к финалу первого сезона центральный персонаж выпутался. И даже получил шанс получить прежнюю работу. Но решил остаться вором. К чему приведёт его решение начнём узнавать с 3 апреля 2026 года:

Во втором сезоне появляется новый сосед (Джеймс Марсден), который становится главной угрозой для героя Хэмма и его семьи.

Теги
ВидеоДрузья и соседиДжон ХэммДжеймс Марсден
Комментарии (4)

Ждём 30 октября: Лиам Хемсворт ведьмачит как может в тизере сериала «Ведьмак»
 
Игры Rovio увольняет 36 сотрудников из-за провала Angry Birds Dream Blast
 
Игры Вышла Dying Light: The Beast
 
Кино Коллеги выживают на необитаемом острове на новом кадре из фильма Сэма Рэйми «Пришлите помощь»
 
Четвёртый сезон «Ричера» ближе, чем вы думали
 
Какая отвратительная рожа: художник предыстории «Абсолютного» Джокера показал ещё одну картинку с ним
 
