Джон Хэмм мчится к началу второго сезона сериала «Друзья и соседи» (видео)

Криминальная семейная драма «Друзья и соседи», обитающая на стриминге AppleTV, успешно провела первый сезон и получила продление на второй.
Джон Хэмм вернётся к роли бывшего финансиста, который сперва лишился семьи через развод с женой, а потом и работы. Свои финансовые проблемы протагонист решил элегантным образом, обворовывая своих соседей, которые даже не замечают, если внезапно пропала какие-то дорогая побрякушка.
Сами понимаете, всё было не очень гладко, но к финалу первого сезона центральный персонаж выпутался. И даже получил шанс получить прежнюю работу. Но решил остаться вором. К чему приведёт его решение начнём узнавать с 3 апреля 2026 года:
Во втором сезоне появляется новый сосед (Джеймс Марсден), который становится главной угрозой для героя Хэмма и его семьи.
