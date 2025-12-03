Новые сериалы недели: спин-оффы «Доктора Кто» и «Спартака»

Премьера +

Netflix

Орегон 1850-х годов. Когда коррумпированная сила богатства и власти жаждет завладеть землями группы разношёрстных семей, живущих на обочине общества, они объединяют свои племена, чтобы дать отпор. В этом кровавом процессе «правосудие» выходит за рамки закона.

Лина Хиди и Джиллиан Андерсон — две серьёзные причины дать шанс новому сериалу Netflix, хотя вестерны сами по себе — удовольствие явно не для всех. Хиди со времён «Игры престолов» ни в чём серьёзном не снималась, так что ей этот шанс упускать никак нельзя.