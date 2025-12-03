 
 
6
СЕРИАЛЫ
2 634

Новые сериалы недели: спин-оффы «Доктора Кто» и «Спартака»

Источник: Starz

Понедельник, 1 декабря

 
Конец сезона1
HBO
Мебельная компания The Chair Company

В ролях Тим Робинсон, Лэйк Белл, Sophia Lillis, Will Price, Joseph Tudisco

Авторский проект Тима Робинсона из Saturday Night Live так сильно впечатлил критиков (буквально на 100%, если верить Rotten Tomatoes), что давным-давно обеспечил себе продление на второй сезон. Но надо понимать, что юмор там явно не для всех.

Видео

Четверг, 4 декабря

 
Премьера+
Netflix
Покинутые The Abandons

В ролях Лина Хиди, Джиллиан Андерсон, Ник Робинсон, Диана Сильверс, Лукас Тилл, Ламар Джонсон

Орегон 1850-х годов. Когда коррумпированная сила богатства и власти жаждет завладеть землями группы разношёрстных семей, живущих на обочине общества, они объединяют свои племена, чтобы дать отпор. В этом кровавом процессе «правосудие» выходит за рамки закона.

Лина Хиди и Джиллиан Андерсон — две серьёзные причины дать шанс новому сериалу Netflix, хотя вестерны сами по себе — удовольствие явно не для всех. Хиди со времён «Игры престолов» ни в чём серьёзном не снималась, так что ей этот шанс упускать никак нельзя.

Видео

Пятница, 5 декабря

 
Премьера+
STARZ
Спартак: Дом Ашура Spartacus: House of Ashur

В ролях Simon Arblaster, Joel Abadal

I век до нашей эры, Римская империя. Бывший гладиатор Ашур добился власти, и теперь он владеет гладиаторской школой, которой когда он принадлежал. Объединившись со свирепой гладиаторшей, он создаёт новый вид зрелищ, который вызывает недовольство элиты.

Зрителям подавай только хлеба и зрелищ, и создатели «Спартака. Дома Ашура» как никто об этом осведомлены. Так что кровищи, секса, интриг и прочих радостей жизни здесь будет ничуть не меньше, чем в оригинальном «Спартаке», спин-оффом которого этот сериал и является. Хотя, будем честны, в трейлере ничем таким и не пахнет. Зато там есть женщина-гладиатор — без этого нынче никуда.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV
Последний рубеж The Last Frontier

драма

В ролях Jason Clarke, Haley Bennett, Dominic Cooper, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum

Ожидания «Последнего рубежа» от создателя «Тайлера Рейка» Сэм Харгрейва изначально были очень высоки. Но что-то пошло не так. Все посмотревшие оценили его крайне скромно, так что второго сезона, если он задумывался, уже никто не ждёт.

Видео

Воскресенье, 7 декабря

 
Премьера+
BBC One
Война между сушей и морем The War Between the Land and the Sea

В ролях Расселл Тови, Джемма Редгрейв, Alexander Devrient, Колин Макфарлейн, Ruth Madeley, Francesca Corney

Когда устрашающий и древний вид появляется из океана, раскрывая себя человечеству, разгорается международный кризис. Под угрозой оказывается всё население, и в дело вступает ЮНИТ, пока на суше и на море разгорается война.

После последних сезонов «Доктора Кто» вряд ли кто-то с большим энтузиазмом ждёт его нового спин-оффа. Тем более, что в создателях всё тот же Рассел Т. Дэвис, доверия которому больше нет. Главные роли исполняют Рассел Тови и Гугу Эмбата-Ро.

Видео

Теги
Превью
