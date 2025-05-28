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СЕРИАЛЫ
102

Новые сериалы недели: детектив Мэттью Гуд и сёстры Джессика Бил и Элизабет Бэнкс

Источник: Netflix

Воскресенье, 25 мая

 
Сезон8
Adult Swim
Рик и Морти Rick and Morty

мультфильм, комедия, фантастика

В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри

Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд

Учёный-социопат с ярко выраженной склонностью к алкоголизму вовлекает своего внука Морти в опасные межпространственные приключения.

Лучше поздно, чем очень поздно. Для всех фанатов «Рика и Морти» — восьмой сезон сериала стартовал в конце прошлой недели.

Видео

Понедельник, 26 мая

 
Конец сезона2
HBO
Одни из нас The Last Of Us

приключенческий, ужастик, боевик

В ролях Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Анна Торв, Нико Паркер, Сторм Рид

Создатель Крэйг Мазин, Нил Дракманн

Со слезами на глазах (нет) прощаемся с Беллой Рэмси до следующего сезона. «Одни из нас» давно получили заветное продление, и даже обвалившиеся вдвое показатели просмотров им не помеха. Дальше, понятное дело, без Педро Паскаля.

Видео

Четверг, 29 мая

 
Премьера+
Netflix
Отдел Q Dept. Q

В ролях Мэттью Гуд, Хлоя Пьерре, Джейми Сивс, Марк Боннар, Alexej Manvelov, Leah Byrne

Карл (Мэтью Гуд), в прошлом первоклассный детектив, мучается чувством вины после нападения, в результате которого его напарник был парализован, а другой полицейский погиб. Вернувшись на работу, он получает задание расследовать нераскрытое дело, которое поглотит его с головой.

По трейлерам складывается впечатление, что Netflix решил обзавестить своими «Медленными лошадями». Только вместо шпионских игрищ самого высокого ранга тут гора трупов и убийства, которые давно отчаялись раскрыть. Планка, конечно, слишком высока, но на Мэттью Гуда в роли кого бы то ни было посмотреть всегда приятно. Первые оценки внушают несдержанный оптимизм.

Видео

 
Премьера+
Канал неизвестен
Лучшая сестра The Better Sister

Хлои (Джессика Бил) живёт свою лучшую жизнь с мужем Адамом (Кори Столл) и сыном Итаном, в то время как её сестра Ники (Элизабет Бэнкс) борется с зависимостью. Но убийство Адама нарушает идиллию, обнажая давно скрываемые семейные тайны, что может разрушить жизни обеих сестёр.

Apple TV+ на похожую тематику уже снял сериал «Плохие сёстры» (он же «Заговор сестёр Гарви»). Будем надеяться, что «Лучшая сестра» от Amazon списана не точь-в-точь, и интрига, кто же убил гадкого абьюзера, хотя бы какое-то время повисит в воздухе. На Джессику Бил и Элизабет Бэнкс, по крайней мере, смотреть будет нескучно.

Видео

Пятница, 30 мая

 
Сезон3
HBO Max
И просто так And Just Like That

романтический, комедия, драма

В ролях Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Крис Нот, Сара Рамирес, Николь Ари Паркер

Сиквел легендарного «Секса в большом городе». События «И просто так» развиваются спустя 20 лет после окончания оригинального сериала. Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли большой путь, их дружба всё так же крепка, хотя Саманты больше нет рядом. Зато рядом семья, новые люди и карьерные вызовы.

Продолжение «Секса в большое городе» держится уже третий год, хотя обычно такие перезапуски долго не живут. Вместе с Сарой Джессикой Паркер в третьем сезоне вернутся Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Джон Корбетт, Сарита Чоудхури, Николь Ари Паркер, Дэвид Эйгенберг и Эван Хэндлер.

Видео

 
Конец сезона4
HBO Max
Хитрости Hacks

драма, комедия

В ролях Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Пол В. Даунс

В сезоне 2024-2025 «Хитрости» во главе с Джин Смарт забрали все основные телевизионные награды, так что в продолжении этой блестящей, по мнению критиков, комедии можно даже не сомневаться.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Друзья и соседи Your Friends and Neighbors

В ролях Джон Хэмм, Аманда Пит, Оливия Манн, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall

«Друзья и соседи» Джона Хэмма получили продление на второй сезон ещё до премьеры первого, но пока не совсем понятно, оправдана ли такая честь. Критики и зрители приняли сериал без излишних восторгов — вроде как, крепкий середняк.

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