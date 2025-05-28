Новые сериалы недели: детектив Мэттью Гуд и сёстры Джессика Бил и Элизабет Бэнкс

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Netflix

Карл (Мэтью Гуд), в прошлом первоклассный детектив, мучается чувством вины после нападения, в результате которого его напарник был парализован, а другой полицейский погиб. Вернувшись на работу, он получает задание расследовать нераскрытое дело, которое поглотит его с головой.

По трейлерам складывается впечатление, что Netflix решил обзавестить своими «Медленными лошадями». Только вместо шпионских игрищ самого высокого ранга тут гора трупов и убийства, которые давно отчаялись раскрыть. Планка, конечно, слишком высока, но на Мэттью Гуда в роли кого бы то ни было посмотреть всегда приятно. Первые оценки внушают несдержанный оптимизм.