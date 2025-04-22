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Много космоса и приключений в трейлере восьмого сезона «Рика и Морти»

Источник: Adult Swim

Приключения продолжаются. Межпространственный учёный с тягой к путешествиям и запущенной формой алкоголизма и его безалаберный, сексуально озабоченный внук-подросток возвращаются в полноценном трейлере восьмого сезона сериала «Рик и Морти». До премьеры остался месяц, поэтому пока что наслаждаемся небольшими отрывками и гадаем, в какие же передряги семейство Смитов попадёт в этот раз и как Рик Санчез всё исправит, сколько бы пришельцев и его собственных копий из параллельных вселенных не погибло.

«Рик и Морти» — это комедийный мультсериал с большим уклоном в научную фантастику, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Главными героями шоу выступает безумный учёный-изобретатель Рик Санчез, создавший портальную технологию — способ путешествовать между параллельными вселенными. Вместе со своим внуком Морти, Рик путешествует по разнообразным мирам в поисках выгоды, выпивки и удовольствий, а в свободное время всеми силами избегает семейной психотерапии, чтобы не портить сложившийся статус-кво с дочерью Бет, её мужем Джерри и внучкой Саммер.

Премьера восьмого сезона «Рика и Морти» состоится 25 мая. Шоу уже авансом продлено до 12 сезона.

Теги
Рик и МортиТрейлер
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