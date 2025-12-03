 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
1 624

Есть новый рекорд! Пятый сезон «Очень странных дел» показал лучший старт среди англоязычных сериалов в истории Netflix

Источник: Netflix

Сайт Variety поделился новостями о сверхуспешном старте на Netflix пятого сезона сериала «Очень странные дела». Как передал сайт, за первые пять дней сезон набрал 59,6 млн просмотров. Это лучший показатель зрительской аудитории на премьерной неделе среди всех англоязычных сериалов Netflix и третий среди всех шоу видеосервиса. На старте финальный сезон «Очень странных дел» уступил по количеству просмотров только второму и третьему сезонам корейского сериала «Игра в кальмара».

Если бы сезон вышел целиком в один день, то цифра была бы ещё больше. Но пока Netflix представил только половину финальных эпизодов. Заключительный сезон шоу Братьев Дафферов выйдет в трёх частях. 26 ноября на видеосервисе дебютировали эпизоды с первого по четвёртый. 25 декабря выйдут пятый, шестой и седьмой эпизоды. А 31 декабря состоится премьера самой последней серии «Очень странных дел». Она будет идти 2 часа 5 минут.

В этом году основной сериал закончится. Но уже в следующем состоится премьера анимационного спин-оффа «Очень странные дела: Истории из 85-го». Кроме того, ведётся разработка ещё одного спин-оффа, но уже не анимационного.

