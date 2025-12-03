 
 
Идут съёмки сказки «Варвара-Краса» с Тимербаевой, Петровым и Биковичем Грядущий выпуск перезапущенного Witchblade обещает дать новый костюм главной героине Мрачный тизер нового сезона «Мэра Кингстауна» подтверждает дату возвращения сериала с Джереми Реннером В постапокалиптической Америке Фамке Янссен исполнит роль ведущего политика «Новые легендарные бронированные самураи» — трейлер и дата выхода легендарного продолжения легендарного сериала
СЕРИАЛЫ
Больше не «Молодая Яга»: кадры из тёмного фэнтези «Очарованные»

Источник: Институт развития интернета

Появились кадры и новые подробности сериала «Молодая Яга». Их опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте» Институт развития интернета.

Сериал сменил название на «Очарованные». Прежнее его название было только рабочим. Презентация проекта с участием актёров и создателей пройдёт 13 декабря на фестивале Comic Con Игромир. А выйдет тёмное фэнтези когда-то в 2026 году в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Оно будет состоять из восьми эпизодов.

Обновлённый синопсис:

Сёстры-двойняшки Злата и Марья — колдуньи, но совершенно разные: первая готовится стать хранительницей границы между мирами, а вторая мечтает об обычной жизни. Все рушится, когда Марья случайно открывает портал в Мир теней и Злата погибает. Теперь у Марьи есть 9 дней, чтобы найти живую воду и спасти сестру.

Цитата из пресс-релиза

Роли в «Очарованных» исполняют Таисья Калинина, Даяна Гудз, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев, Елена Подкаминская, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Яна Сексте, Евгений Перевалов, Владислав Тирон, Софья Воронцова и другие.

Режиссёром проекта стал Илья Шеховцов («Минута тишины», «Фантом»). Он и Владимир Брагин выступили сценаристами. За производство отвестственны Плюс Студия и «МВ-Фильм».

Кадры из сериала «Очарованные» Кадры из сериала «Очарованные» Кадры из сериала «Очарованные» Кадры из сериала «Очарованные» Кадры из сериала «Очарованные» Кадры из сериала «Очарованные» Кадры из сериала «Очарованные» Кадры из сериала «Очарованные»
ГалереяОчарованныеКинопоискФэнтези
Комментарии (4)

