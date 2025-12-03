Больше не «Молодая Яга»: кадры из тёмного фэнтези «Очарованные»

Появились кадры и новые подробности сериала «Молодая Яга». Их опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте» Институт развития интернета.

Сериал сменил название на «Очарованные». Прежнее его название было только рабочим. Презентация проекта с участием актёров и создателей пройдёт 13 декабря на фестивале Comic Con Игромир. А выйдет тёмное фэнтези когда-то в 2026 году в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Оно будет состоять из восьми эпизодов.

Обновлённый синопсис:

Сёстры-двойняшки Злата и Марья — колдуньи, но совершенно разные: первая готовится стать хранительницей границы между мирами, а вторая мечтает об обычной жизни. Все рушится, когда Марья случайно открывает портал в Мир теней и Злата погибает. Теперь у Марьи есть 9 дней, чтобы найти живую воду и спасти сестру. Цитата из пресс-релиза

Роли в «Очарованных» исполняют Таисья Калинина, Даяна Гудз, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев, Елена Подкаминская, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Яна Сексте, Евгений Перевалов, Владислав Тирон, Софья Воронцова и другие.

Режиссёром проекта стал Илья Шеховцов («Минута тишины», «Фантом»). Он и Владимир Брагин выступили сценаристами. За производство отвестственны Плюс Студия и «МВ-Фильм».