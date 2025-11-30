 
 
СЕРИАЛЫ
412

Возможен новый сериал по «Вселенной монстров»

Источник: Apple TV

«Вселенная монстров» от кинокомпании Legendary Pictures включает в себя ряд фильмов с участием Годзиллы и Конга, а также сериал «„Монарх“: Наследие монстров». Но, похоже, в разработке находится ещё один сериал по этой вселенной.

Портал Nexus Point News утверждает, что стриминговый сервис Apple TV дал «зелёный свет» неназванному сериалу-приквелу к «„Монарху“: Наследию монстров». Действие разрабатываемого проекта развернётся во время Холодной войны. Актёр Уайатт Рассел должен повторить в нём роль молодого Ли Шоу.

Nexus Point News ранее уже неоднократно делился инсайдерской информацией о разных сериалах, которая после подтверждалась.

«„Монарх“: Наследие монстров» позднее получит второй сезон. Его премьера на Apple TV намечена на 27 февраля 2026 года. Первый сезон дебютировал в ноябре 2023-го и состоял из 10 эпизодов. В шоу играют Уайатт Рассел, Курт Рассел, Анна Саваи и другие.

А 26 марта 2027 года в зарубежный прокат выйдет новый фильм-кроссовер «Годзилла и Конг: Сверхновая».

Теги
„Монарх“: Наследие монстровApple TV+
Комментарии (2)

