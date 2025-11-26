Названы исполнители ролей Мистера 1 и Мисс Даблфингер в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»

На днях стартовали съёмки третьего сезона фантастического сериала по манге «Ван-Пис». Поэтому в ближайшее время можно ожидать больше новостей, связанных с проектом. Сегодня стриминговый сервис Netflix объявил, что в третьем сезоне появятся Мистер 1 и Мисс Даблфингер. Также видеосервис раскрыл, кто исполнит их роли.

Мистера 1 сыграет Авдо Авдо. Роль Мисс Даблфингер получила Дейзи Хэд («Тень и кость», «Подземелья и драконы: Честь среди воров»).

Премьера второго сезона намечена на Netflix на 10 марта 2026 года. В нём Пираты соломенной шляпы продолжат своё путешествие. Посетят они и зимний остров Драм. Там родился Тони Тони Чоппер, который должен будет присоединиться к команде.

Манга «Ван-Пис» публикуется с лета 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Автором работы является Эйитиро Ода. Он всё ещё не закончил серию и продолжает публиковать её главы. Летом 2022-го общий мировой тираж оригинала превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» остаётся самой популярной мангой в истории.

Роль Луффи в сериале играет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

В третьем сезоне также появится Портгас Д. Эйс, названый старший брат Луффи. Его сыграет Шоло Маридуэнья.