6
СЕРИАЛЫ
4 317

Пираты на снежном острове Драм: свежие кадры второго сезона экранизации манги «Ван-Пис»

Источник: Netflix

Игровая адаптация самой популярной манги в истории вернётся весной со вторым сезоном. 10 марта 2026 года стриминговый гигант Netflix представит зрителям новые эпизоды сериала «Ван-Пис».

В продолжении Пираты соломенной шляпы попадут и на зимний остров Драм. Новые кадры сериала, опубликованные видеосервисом, как раз показывают участников команды в этом месте. На остров Драм родился Тони Тони Чоппер, который присоединится к команде во втором сезоне.

Луффи продолжает играть Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис»

«Ван-Пис» не закончится вторым сезоном, потому что шоу заранее продлили на третий.

Оригинальная манга-бестселлер начала выходить в июле 1997 года на страницах журнала Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Создатель манги Эйитиро Ода все ещё не закончил историю и продолжает выпускать её главы. А в августе 2022-го общий мировой тираж серии превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» остаётся самой популярной мангой в истории.

Теги
ГалереяВан-ПисNetflix
Комментарии (6)

