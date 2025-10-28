Сериал по фантастической повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких отснят

Съёмки сериала «Трудно быть богом», основанного на одноимённой фантастической повести братьев Стругацких, завершены. Новость о том, что сериал отснят, появилась сегодня на его официальной странице во «ВКонтакте». Там же разместили несколько новых кадров из адаптации.

Приключенческая остросюжетная драма из восьми эпизодов выйдет в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале НТВ в 2026 году. Она стала первой экранизацией повести в новом формате. До сериала по книге сняли два фильма.

Режиссёром новой адаптации стал Дмитрий Тюрин («Триггер»). Сценарий проекта написал Андрей Золотарёв («Лёд», «Триггер», «Слово пацана. Кровь на асфальте»). Продюсерами сериала выступили Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Тимур Вайнштейн, Теймур Джафаров, а шоураннерами — Теймур Джафаров и Андрей Золотарёв. Сериал производят «НМГ Студия» и Team Films при поддержке АНО «ИРИ».

Роль дона Руматы исполнил Александар Радойичич, дона Кондора — Сергей Безруков, Тики — Лев Зулькарнаев, дона Пампы — Никита Кологривый, дона Рэбы — Фёдор Лавров. Роль доны Кондор исполнила Равшана Куркова, а доны Оканы — Виктория Исакова. Также в актёрском составе Фёдор Бондарчук, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселёв, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизев и другие.

До этого закончились съёмки сериала «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» Стругацких. Этот проект выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и Okko.