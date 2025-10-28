Я — орёл! Перезапуск «Клиники» обзавелось первым фото Джей-Ди и Тёрка и датой выхода

Телеканал ABC обнародовал график премьер на 2026 год. Из него стало ясно, что перезапуск культового ситкома «Клиника» стартует 25 февраля — отмечаем в календаре и дружно начинает считать дни. Вдобавок компания опубликовала первое изображение главных героев — друзей и коллег Джей-Ди и Тёрка. Как видно на фото, с годами парни не утратили дух авантюризма и страсть изображать орла.

В перезапуске к своим ролям вернутся почти все актёры из оригинала — Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джуди Рейес и Джон К. Макгинли. За потом пока что остались Кен Дженкикс (тот самый главврач, у которого есть два больших пальца и кому на всё насрать) и Нил Флинн (Уборщик). Зато на смену им придут новички — Ванесса Байер и Джоэл Ким Бустер. Так себе замена, если честно.

«Клиника» — это комедийный сериал с явственно выраженным налётом драмы, посвящённый работе и жизни интернов и молодых врачей в больнице «Святое Сердце», который выходил с 2001 года. Сериал насчитывает восемь полноценных сезонов и одну отрыжку Сатаны, по недоразумению названную девятым сезоном. Шоураннером ситкома был Билл Лоуренс — он же ответственен за грядущий перезапуск, что внушает некоторый оптимизм.