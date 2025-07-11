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Перезапуск «Клиники» получил зелёный свет и вернул основной актёрский состав

Источник: NBC

Пару месяцев назад мы писали, что Зак Брафф подписался на участие в перезапуске медицинского ситкома «Клиника», где он играл главную роль — интерна и молодого врача Джона «Джей Ди» Дориана. Что ж, за миновавшее время проект сдвинулся с места — телеканал ABC официально заказал перезапуск «Клиники» на телесезон 2025-25 годов.

Вместе с Браффом к своим ролям вернутся исполнитель роли доктора Тёрка Дональд Фейсон и Сара Чок, воплотившая доктора Рид. Также ожидается, что в перезапуске появятся и другие актёры из оригинального сериала, но кто именно пока не известно. Шоураннерами выступают Тим Хоберт и Асим Батра, сценаристы прошлых сезонов, а Билл Лоуренс, создатель «Клиники», выступит в этот раз продюсером.

Синопсис ребута гласит следующее:

Джей Ди (Брафф) и Тёрк (Фейсон) впервые за долгое время собрались вместе — медицина изменилась, интерны изменились, но их дружба выдержала испытание временем. Новые и старые персонажи пускаются по волнам больницы «Святое Сердце» в путешествие, которое принесет смех, душевность и некоторые сюрпризы.

Цитата из пресс-релиза

Ситком «Клиника» выходил с 2001 по 2009 год и завершился девятым сезоном, который в приличном обществе вспоминать не принято — после замечательного финала восьмого сезона создатели переключились на других героев, вернув некоторых актёров из оригинала в качестве эпизодических персонажей. Хочется надеяться, перезапуск не станет повторять эту ошибку.

Теги
Клиника
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Источник фотографий: Depositphotos

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