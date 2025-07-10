«Киллербот» Александра Скарсгарда продлён на второй сезон

Потоковая платформа Apple TV+ продлила на второй сезон научно-фантастический сериал с заметными вкраплениями юмора «Киллербот».

Экранизация цикла рассказов Марты Уэллс рассказывает историю андроида-охранника, который взломал самого себя и теперь вынужден исполнять свои функции защитника людей, испытывая неконтролируемый страх перед человеческими эмоциями. Ещё главный герой, которого играет Александр Скарсгард, обожает сериальные космические оперы.

В первом сезоне Киллербот пытается скрывать, что обрёл свободу воли и мысли, одновременно исполняя опасное задание. Единственное, что ему действительно хочется — оказаться в одиночестве и смотреть сериалы, обдумывая, какое место он занимает в этом мире.

Скарсгард также числится исполнительным продюсером.

Крис Вайц и Пол Вайц — продюсеры и шоураннеры. Братья режиссировали эпизоды и писали сценарий.