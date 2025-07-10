 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Основной инстинкт Шэрон Стоун: портить жизнь Бобу Оденкёрку в экшене «Никто 2» (фото) Смотрим на Супергёрл Милли Олкок на съёмках сольника «Супергёрл: Женщина будущего» Флоренс Пью сбрасывают со второго самого высокого небоскрёба на съёмках «Громовержцев» (видео) Не по-детски привлекательная Мальвина и другие куклы в первом трейлере «Буратино» «Как приручить дракона» заработал больше полумиллиарда долларов и скоро выходит в цифре
• • •
 
СЕРИАЛЫ
229

«Киллербот» Александра Скарсгарда продлён на второй сезон

Источник: Apple TV+

Потоковая платформа Apple TV+ продлила на второй сезон научно-фантастический сериал с заметными вкраплениями юмора «Киллербот».

Экранизация цикла рассказов Марты Уэллс рассказывает историю андроида-охранника, который взломал самого себя и теперь вынужден исполнять свои функции защитника людей, испытывая неконтролируемый страх перед человеческими эмоциями. Ещё главный герой, которого играет Александр Скарсгард, обожает сериальные космические оперы.

В первом сезоне Киллербот пытается скрывать, что обрёл свободу воли и мысли, одновременно исполняя опасное задание. Единственное, что ему действительно хочется — оказаться в одиночестве и смотреть сериалы, обдумывая, какое место он занимает в этом мире.

Скарсгард также числится исполнительным продюсером.

Крис Вайц и Пол Вайц — продюсеры и шоураннеры. Братья режиссировали эпизоды и писали сценарий.

Теги
КиллерботАлександр СкарсгардApple TV+
Комментарии

Ещё на эту тему

11Сериальный долгострой Джей Джей Абрамса с Джошом Холлоуэем закрыт после первого сезона

Тоже интересно

26Экшен «Балерина» с Аной де Армас и Киану Ривзом: красивый, боевой и совершенно сюжетно пустой фильм 0КГ играет: Undertale, часть 2 18В экранизации «Стрит Файтера» непробиваемый Фифти Сент сыграет боксёра Балрога 7Супруги Ева Грин и Сэмюэл Л. Джексон постараются убить друг друга в криминальном триллере 5Телеовощи. Выпуск 598: Радиоовощи

Далее на КГ

0
Второй сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» закончили снимать
 5
Джеймс Ганн представил изображение с Шоном Ганном в образе Максвелла Лорда из «Супермена»
 0
У «Игры в кальмара 3» есть новый рекорд и третье место в топе самых популярных неанглоязычных шоу Netflix
 0
Женская тюрьма, потоп и чудовища: анонс ядрёной истории для любителей страшных триллеров
 1
Викторианская Лига Справедливости собирается в первом выпуске Batman: Gotham by Gaslight — A League for Justice
 0
Команды Digital Eclipse и Nightdive готовятся к совместным проектам
 0
Манга «Ведьмнадзор», по которой выходит аниме, обновила тираж
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Гибель Богов. Книга Хагена»
 1
Marvel снова отправит «Людей Икс» в альтернативную вселенную с 16 свежими комиксами
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Дату премьеры получил второй сезон «Кайдзю №8» — экшен-аниме про человека, ставшего монстром
 
Игры Microsoft повышает стоимость консолей и периферии
 
Кино Майкл Бэй режиссирует экранизацию Skibidi Toilet вместе с создателями «Аватара» и «Тихого места»
 
Эрик Бана раскрывает тайны диких мест в тизере сериала от создателей «Первозданной Америки»
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Проклятие Хэла Джордана сильно бьёт по Зелёному фонарю Джо Маллейн в Absolute Green Lantern #3
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
1Телеовощи – 607: Не хотите ли ассимилироваться?
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 680: «Долина эха», «Финикийская схема», спасение «Блэйда», возвращение Пола Уокера, «Мальчики и девочки»
 
3ЕВА – 640: Поцеловать свинину
 
1Телеовощи – 606: Карл и ересь на бензоколонке
 
2Ноль кадров в секунду – 585: Поцеловать свинину
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 679: «Кей-поп-охотницы на демонов», «28 лет спустя», «Оскар» за старпёрство и очередные извинения
 
3ЕВА – 639: Инструментал
 
0Телеовощи – 605: Неудивительно коротенький
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru