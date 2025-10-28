«Убийства в одном здании» отправляются в Лондон

Было лишь вопросом времени, когда «Убийства в одном здании» исчерпают список потенциальных жертв в Арконии — и количество шуток об этом в пятом сезоне сильно на то намекало. Теперь оставшиеся в живых жильцы могут спать спокойно — трио героев Стива Мартина, Мартина Шорта и Селены Гомес вместе с их подкастом отправляются в Лондон. Разве можно представить более атмосферное место для раскрытия преступлений!

И хотя шестой сезон комедийного детектива по-прежнему не анонсирован, осведомлённые источники с уверенностью утверждают, что он будет, и что переезд в Великобританию — также вопрос решённый. Учитывая популярность сериала Hulu, сомневаться в этом не приходиться.

Помимо главных звёзд к своих ролям вернуться Мэрил Стрип, Майкл Сирил Крейтон, Джеки Хоффман, Давайн Джой Рэндольф, Ричард Кайнд и Натан Лейн. Учитывая такой состав актёров, всё же закрадываются сомнения, где именно произойдёт следующее убийство — возможно, создатели останутся верны себе, и Лондон будет лишь промежуточным пунктом в расследовании.

В пятом сезоне «Убийств в одном здании», который только что завершился, снялись Логан Лерман, Кристоф Вальц, Рене Зеллвегер и Кигэн-Майкл Ки.