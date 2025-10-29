Netflix моментально купился: Адам Драйвер захватит заложников в напряжённом сериале от режиссёра «Переходного возраста»

Netflix приобрёл многообещающий сериальный проект с участием Адама Драйвера в главной роли.

Стриминговая платформа приступит к разработке криминальной драмы с захватом заложников под названием Rabbit, Rabbit. По содержанию история чем-то напоминает классический триллер «Собачий полдень».

Действие разворачивается в наши дни, на стоянке грузовиков в южном регионе Иллинойса. Когда сбежавший преступник, которого в угол загоняют силы правопорядка, оказывается в этом месте, он берёт заложников, надеясь выторговать себе свободу.

Однако противостояние превращается в непредсказуемый социальный эксперимент, в который вовлечены все участники событий. Главному герою приходится играть в своеобразный «эмоциональный покер» с опытным переговорщиком ФБР — специалистом по «тактической эмпатии».

Сценарий написал Питер Крэйг — автор сюжета «Топ Гана: Мэверик». Режиссёром назначен Фил Барантини, постановщик, невероятно красиво снявший сериал «Переходный возраст».