Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом Придурковатость Криса Пратта в «Стражах галактики» стала пропуском в Голливуд для Глена Пауэлла Cuphead от мира скролл-шутеров: впечатления от игры Acecraft Легендарный Тимоти Зан может поработать над франчайзом «Звёздный путь» Волшебство кукольной анимации студии Laika в ролике о создании мультфильма «Вайлдвуд»
9
СЕРИАЛЫ
3 818

Netflix моментально купился: Адам Драйвер захватит заложников в напряжённом сериале от режиссёра «Переходного возраста»

Источник: Sony

Netflix приобрёл многообещающий сериальный проект с участием Адама Драйвера в главной роли.

Стриминговая платформа приступит к разработке криминальной драмы с захватом заложников под названием Rabbit, Rabbit. По содержанию история чем-то напоминает классический триллер «Собачий полдень».

Действие разворачивается в наши дни, на стоянке грузовиков в южном регионе Иллинойса. Когда сбежавший преступник, которого в угол загоняют силы правопорядка, оказывается в этом месте, он берёт заложников, надеясь выторговать себе свободу.

Однако противостояние превращается в непредсказуемый социальный эксперимент, в который вовлечены все участники событий. Главному герою приходится играть в своеобразный «эмоциональный покер» с опытным переговорщиком ФБР — специалистом по «тактической эмпатии».

Сценарий написал Питер Крэйг — автор сюжета «Топ Гана: Мэверик». Режиссёром назначен Фил Барантини, постановщик, невероятно красиво снявший сериал «Переходный возраст».

