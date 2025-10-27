Новые сериалы недели: «Ведьмак» с Лиамом Хемсвортом и «Робин Гуд» с Шоном Бином

Премьера +

Apple TV

Сара Такер одержима поисками соседской девочки, которая пропала после взрыва в тихом пригороде Оксфорда. С помощью частной сыщицы Зои Бём Сара неожиданно раскрывает заговор: давно умершие люди оказываются живы, а живые стремительно умирают.

Одновременно с финалом пятого сезона «Медленных лошадей» на Apple выходит новый сериал тех же продюсеров — по-видимому, чтобы поклонникам было легче пережить расставание. Если судить по трейлеру, это точно должно помочь — на месте и фирменный юмор, и живописные локации, и Эмма Томпсон вместо Гэри Олдмана с вайбом Джексона Лэма. В основе снова роман Мика Геррона, так что о качестве можно не переживать.