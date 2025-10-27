 
 
СЕРИАЛЫ
76

Новые сериалы недели: «Ведьмак» с Лиамом Хемсвортом и «Робин Гуд» с Шоном Бином

Источник: Netflix

Среда, 29 октября

 
Премьера+
Apple TV
По кладбищенской дороге Down Cemetery Road

В ролях Эмма Томпсон, Рут Уилсон

Сара Такер одержима поисками соседской девочки, которая пропала после взрыва в тихом пригороде Оксфорда. С помощью частной сыщицы Зои Бём Сара неожиданно раскрывает заговор: давно умершие люди оказываются живы, а живые стремительно умирают.

Одновременно с финалом пятого сезона «Медленных лошадей» на Apple выходит новый сериал тех же продюсеров — по-видимому, чтобы поклонникам было легче пережить расставание. Если судить по трейлеру, это точно должно помочь — на месте и фирменный юмор, и живописные локации, и Эмма Томпсон вместо Гэри Олдмана с вайбом Джексона Лэма. В основе снова роман Мика Геррона, так что о качестве можно не переживать.

Видео

 
Сезон3
Disney+
Звёздные войны: Видения Star Wars: Visions

Антология анимационных короткометражек со всего мира, воспевающая мифологию «Звездных войн» через уникальные культурные перспективы.

Видео

 
Сезон2
YouTube
Отель „Хазбин“ Hazbin Hotel

мультфильм, комедия, фэнтези

В ролях Joshua Tomar, Jill Harris, Mick Lauer, Jonathan Gran, Monica Franco, Michell Marie

Ад страдает от перенаселения и сам решает эту проблему, регулярно истребляя своих граждан. Принцесса Ада Чарли хочет найти альтернативное решение без массовой бойни. Она открывает отель, чтобы грешники исправились и попали в Рай. Преданный партнёр и лучшая подруга Чарли, Вегги, и их первый клиент, звезда фильмов для взрослых Энджел Даст, поддерживают её мнение. Но когда могучий грешник, Аластор, известный как Радио-демон, предлагает принцессе Ада помощь, её сумасшедшая мечта получает шанс стать былью.

Видео

 
Конец сезона5
Apple TV+
Медленные лошади Slow Horses

драма

В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс

Шесть серий — преступно мало для чего-то столь исключительного. Радует лишь то, что шестой сезон уже отснят, а седьмой — официально одобрен. Ждём возвращения «лошадок» в следующем году.

Видео

 
Конец сезона5
Hulu
Убийства в одном здании Only Murders in the Building

комедия, детектив

В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Аарон Домингес, Эми Райан, Джеки Хоффман

Вот уже пять сезонов подряд в «Арконии» убивают людей, и такими темпами жильцов там скоро не останется. Видимо, поэтому шестой сезон нацелился на Лондон — по неофициальной информации, именно туда отправятся герои Стива Мартина, Мартина Шорта и Селены Гомес. Официального продления пока не было.

Видео

Четверг, 30 октября

 
Сезон4
Netflix
Ведьмак The Witcher

фэнтези, драма, боевик

В ролях Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэти, Милли Брэйди

Создатель Лорен Шмидт Хиссрич

Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.

Уже заждались Лиама Хемсворта в роли Ведьмака? Мы тоже нет, но кто спрашивает. Четвёртый сезон саги, увы, не станет последним — уже завершились съёмки пятого, которым дело должно наконец кончиться.

Видео

 
Конец сериала×
Sky1
Голяк Brassic

комедия, драма

В ролях Джозеф Гилган, Мишель Киган, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан, Дэмиен Молони, Райан Сэмпсон

Создатель Джозеф Гилган, Дэниел Броклхёрст

Конец эпохи — завершается последний, седьмой сезон криминального драмеди «Голяк», и мы будем скучать!

Видео

Воскресенье, 2 ноября

 
Премьера+
MGM+
Робин Гуд Robin Hood

В ролях Jack Patten, Шон Бин, Lauren McQueen, Стивен Уоддингтон, Лидия Пекхам, Marcus Fraser

Роб, саксонский разбойник, и Мэриан, нормандская дворянка, объединяются, чтобы бороться с несправедливостью после нормандского завоевания. Он возглавляет отряд мятежников, а она внедряется в коррумпированный двор. Оба стремятся к справедливости и миру.

На уровне трейлеров этот «Робин Гуд» не продемонстрировал ничего выдающегося и может похвастаться, разве что, актёрским составом. Шон Бин и Конни Нильсен — это действительно серьёзно.

Видео

Комментарии

