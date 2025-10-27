Телеовощи. Выпуск 623: Мадам с шахтой

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|10:33 —
|Обсуждение новостей
|49:58 —
|«Лазарь» (Lazarus) — 1x01
|51:35 —
|«Splinter Cell: Караул смерти» — 1x04—08
|57:26 —
|«Последний рубеж» — 1x02
|01:06:08 —
|«Король и завоеватель» — 1x02
|01:13:37 —
|«Медленные лошади» — 5x05
|01:21:40 —
|«Алиса в Пограничье» — 3x04
|01:31:43 —
|«Чед Пауэрс» — 1x05
|01:47:26 —
|«Король Талсы» — 3x05
|01:52:31 —
|«Конь БоДжек» — 1x08
|02:11:49 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x13
|02:21:49 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x06
|02:32:58 —
|«Зена — королева воинов» — 2x07
|02:44:11 —
|«Мажор» — 1x03
|02:54:50 —
|«Шахта» — 1x05
|03:08:21 —
|«Ангел» — 3x12
|03:15:28 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|03:22:19 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: