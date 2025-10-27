 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
DC и Marvel показали несколько страниц из кроссовера «Бэтмен/Дэдпул» Марлон Уайанс в трейлере очень страшного кино «Он» «Ужастики» закончились: сериал по знаменитым книгам Р. Л. Стайна отменили после двух сезонов Новые сериалы недели: криминальный триллер с Джудом Лоу, спин-офф «Пацанов» и возвращение «Короля Талсы» Valve обрушила рынок скинов для Counter-Strike 2
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
715

Создатель сериалов «Йеллоустоун», «Король Талсы» и «Лэндмен» покинет студию Paramount в 2028 году

Источник: Paramount Network

После слияния Skydance и Paramount обычно приходят новости об общем сборе талантливых творцов под новой крышей. Например, братья Дафферы, создатели «Очень странных дел», перебежали со стриминга Netflix на Paramount, чтобы снимать полнометражные фильмы для кинотеатрального проката.

Оказывается, в эти игры можно играть в несколько ворот.

Очень плодовитый деятель — актёр, продюсер, сценарист и режиссёр Тейлор Шериданпокинет Paramount в конце 2028-го и с 1 января 2029 года начнёт работать на нового босса — NBCUniversal. На протяжении пяти лет он будет трудиться по трём направлениям: художественные фильмы, телевидение и стриминг.

На базе сервиса Paramount+ Шеридан создал целую сериальную вселенную вокруг популярного сериала «Йеллоустоун». Также он приложил руку к таким хитовым шоу, как «Мэр Кингстауна», «Король Талсы», «Спецназ: Львица» и «Лэндмен».

Теги
Тейлор Шеридан
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

10Второй сезон «Лэндмена» обещает персонажу Билли Боба Торнтона одни неприятности (видео)

Тоже интересно

0Dynamite возродит забытого варвара c магическим мечом из постапокалипсиса 5«Супермена» раньше отправляют на цифру, чтобы помочь «Миротворцу» 32Ридли Скотт считает большинство фильмов дерьмом и пересматривает только свои 1Комикс по «Рику и Морти» получил заключительный сюжет 12Победители «Эмми 2025»: триумф «Студии», «Переходного возраста» и «Больницы Питт»

Далее на КГ

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 октября
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 20–26 октября
 15
Комедия «Барон Мюнхгаузен» выйдет в 2028 году
 5
Против аниме нет приёма: «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» устроил резню в американском прокате
 0
Titan Comics вернёт вас на Остров черепа чтобы сбежать с него в прямом продолжении одноимённого мультсериала
 10
Идут съёмки комедийного сериала «Пора на завод»
 9
Волшебство кукольной анимации студии Laika в ролике о создании мультфильма «Вайлдвуд»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 602 - трансляция
 1
Первый выпуск серии Spawn: The Dark Ages обзавёлся редкими вариантными обложками
 10
Эрик Крипке рассказал об ещё одном спин-оффе «Пацанов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Звёздные войны» и Disney больше не волнуют Джорджa Лукаса — он и так нормально живёт
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино «Кейпоп-охотницы на демонов» обошли по просмотрам «Ручную кладь» и стали вторым по популярности фильмом в истории Netflix
 
Кино «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» уже заработала по миру больше ста миллионов долларов
 
Кино В «Мортал Комбат 2» главным сюжетным противником Джонни Кейджа станет Принцесса Китана (фото)
 
Кино Новый «Ледниковый период» достигнет «Точки кипения» зимой 2027 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
 
4ЕВА – 656: Смена формата
 
0Телеовощи – 622: Побольше ДНК
 
3Ноль кадров в секунду – 601: Игра для депрессий
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
4ЕВА – 655: Мир без сосков
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
6Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru