Создатель сериалов «Йеллоустоун», «Король Талсы» и «Лэндмен» покинет студию Paramount в 2028 году

После слияния Skydance и Paramount обычно приходят новости об общем сборе талантливых творцов под новой крышей. Например, братья Дафферы, создатели «Очень странных дел», перебежали со стриминга Netflix на Paramount, чтобы снимать полнометражные фильмы для кинотеатрального проката.

Оказывается, в эти игры можно играть в несколько ворот.

Очень плодовитый деятель — актёр, продюсер, сценарист и режиссёр Тейлор Шеридан — покинет Paramount в конце 2028-го и с 1 января 2029 года начнёт работать на нового босса — NBCUniversal. На протяжении пяти лет он будет трудиться по трём направлениям: художественные фильмы, телевидение и стриминг.

На базе сервиса Paramount+ Шеридан создал целую сериальную вселенную вокруг популярного сериала «Йеллоустоун». Также он приложил руку к таким хитовым шоу, как «Мэр Кингстауна», «Король Талсы», «Спецназ: Львица» и «Лэндмен».