Эрик Крипке рассказал об ещё одном спин-оффе «Пацанов»

Только что подошёл к концу второй сезон «Поколения Ви» — одного из множества спин-оффов «Пацанов». Но Эрику Крипке нет покоя — помимо финального пятого сезона сериала, который выйдет в следующем году, в работе находятся приквел Vought Rising с Дженсеном Эклсом и, как выясняется, ещё один спин-офф «Пацаны: Мексика».

Впервые о нём стало известно в конце 2023 года, и снять его задумали настоящие мексиканские пацаны — Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь. Звучало слишком идеально, чтобы быть правдой, и с тех пор вестей о латиноамериканском спин-оффе не было. До этого момента. В недавнем интервью Крипке подтвердил, что работа над ним ведётся — шоураннер Гарет Даннет-Алькосер («Синий жук») как раз сейчас корпит над сценарием:

Он всё ещё в разработке. Гарет — потрясающий сценарист. Он пишет черновики сценария — как по мне, он уморительный. Но посмотрим, что из этого выйдет — сериал переживает непростой период разработки.

Действие мексиканских «Пацанов» разворачивается уже после финала основных «Пацанов» и, по словам Крипке, есть надежда, что некоторых персонажей вселенной получится вписать в этот новый спин-офф. Словом, на скорое прощание не надейтесь.