Сериал по роману ужасов «Кэрри» отснят

Источник: IFC Midnight

После нескольких киноадаптаций роман ужасов «Кэрри» впервые экранизировали в формате сериала. Съёмки проекта, начавшиеся в июне в Ванкувере, официально завершились. Новостью об этом поделился шоураннер, сценарист, исполнительный продюсер и режиссёр адаптации Майк Флэнаган.

Сериал из восьми эпизодов сняли для стримингового сервиса Prime Video. Шоу выйдет на площадке в 2026 году. Главную роль в новой адаптации сыграла Саммер Х. Хауэлл (выше кадр с актрисой из фильма «Охота на волка»).

«Кэрри» — первый изданный роман писателя Стивена Кинга. Книга вышла в апреле 1974-го. В этом году ей исполнился 51 год.

В центре повествования книги невзрачная старшеклассница Кэрри Уайт со способностями к телекинезу. Давление со стороны матери и постоянные издёвки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над девушкой, что приводит к фатальным последствиям.

Первый фильм по книге с Сисси Спейсек в главной роли вышел в 1976-м. Сиквел «Кэрри 2: Ярость» с Эмили Бергл появился в 1999-м. Премьера следующей экранизации, в которой сыграла Анджела Беттис, состоялась в 2002-м. Последний на данный момент фильм «Кэрри» с Хлоей Морец вышел в 2013-м. Эта адаптация также известна под названием «Телекинез».

Флэнаган был режиссёром и сценаристом фильмов «Игра Джералда», «Доктор Сон» и «Жизнь Чака» по произведениям Кинга. В числе других проектов Флэнагана сериалы «Призраки дома на холме» и «Падение дома Ашеров». Он также работает над сериалом по книжному циклу «Тёмная башня» Кинга.

