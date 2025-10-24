Третий сезон «Вампиров средней полосы» обзавёлся постером со всеми главными героями

Чуть больше недели осталось до премьеры третьего сезона мистического сериала «Вампиры средней полосы». Сезон, который станет для шоу последним, начнёт выходить 1 ноября. Незадолго да этого онлайн-кинотеатр START представил постер заключительной части сериала со всеми главными героями.

Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в марте 2021 года. В декабре того же года вышел специальный новогодний эпизод. Второй сезон стартовал в декабре 2022-го. В первых двух сезонах по восемь эпизодов, но в третьем их будет десять.

Шоураннером сериала выступает Алексей Акимов. Роли в его проекте играют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин и другие.

В грядущем сезоне продолжится и завершится конфликт вампиров, начатый во втором. Также в новых эпизодах должны быть даны ответы на накопившееся вопросы.