СЕРИАЛЫ
126

Третий сезон «Вампиров средней полосы» обзавёлся постером со всеми главными героями

Источник: START

Чуть больше недели осталось до премьеры третьего сезона мистического сериала «Вампиры средней полосы». Сезон, который станет для шоу последним, начнёт выходить 1 ноября. Незадолго да этого онлайн-кинотеатр START представил постер заключительной части сериала со всеми главными героями.

Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в марте 2021 года. В декабре того же года вышел специальный новогодний эпизод. Второй сезон стартовал в декабре 2022-го. В первых двух сезонах по восемь эпизодов, но в третьем их будет десять.

Шоураннером сериала выступает Алексей Акимов. Роли в его проекте играют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин и другие.

В грядущем сезоне продолжится и завершится конфликт вампиров, начатый во втором. Также в новых эпизодах должны быть даны ответы на накопившееся вопросы.

Постеры сериала «Вампиры средней полосы»
Теги
ГалереяВампиры средней полосыSTART
