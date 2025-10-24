Netflix экранизирует комикс про опасный подростковый секс

Стриминговый сервис Netflix урвал права на адаптацию серии комиксов-бестселлеров Black Hole. Ситуация была напряжённой: за первоисточник боролось множество желающих, но у потоковой платформы был козырь — деньги.

Разработкой сериала по мотивам займутся New Regency и Plan B.

Кинематографистка Джейн Шёнбрун («Я видел свечение телевизора») станет режиссёром поекта.

По сюжету древний миф омрачает жизнь, на первый взгляд, идеального городка Рузвельт: если активная половая жизнь начинается слишком рано, то неизбежно подхватываешь «болячку» — вирус, который буквально превращает чересчур похотливого подростка в «чудовище» из самых страшных кошмаров.

Звучит по-идиотски? Вот и Крис всегда так считала — вплоть до одной роковой ночи в начале своего последнего года в школе, когда она заражается. Девушку изгоняют из города в лес, где обитают другие заражённые. Но вскоре появляется ещё одна угроза — серийный убийца, нацелившийся истребить всех сексуально активных отщепенцев.