КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
1
СЕРИАЛЫ
163

Netflix экранизирует комикс про опасный подростковый секс

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix урвал права на адаптацию серии комиксов-бестселлеров Black Hole. Ситуация была напряжённой: за первоисточник боролось множество желающих, но у потоковой платформы был козырь — деньги.

Разработкой сериала по мотивам займутся New Regency и Plan B.

Кинематографистка Джейн Шёнбрун («Я видел свечение телевизора») станет режиссёром поекта.

По сюжету древний миф омрачает жизнь, на первый взгляд, идеального городка Рузвельт: если активная половая жизнь начинается слишком рано, то неизбежно подхватываешь «болячку» — вирус, который буквально превращает чересчур похотливого подростка в «чудовище» из самых страшных кошмаров.

Звучит по-идиотски? Вот и Крис всегда так считала — вплоть до одной роковой ночи в начале своего последнего года в школе, когда она заражается. Девушку изгоняют из города в лес, где обитают другие заражённые. Но вскоре появляется ещё одна угроза — серийный убийца, нацелившийся истребить всех сексуально активных отщепенцев.

Теги
Netflix
Комментарии (1)

0
На мороз! Глава Remedy покидает компанию на фоне слабых продаж FBC: Firebreak
 0
Анонс Project TAL — зрелищного корейского фэнтезийного экшена
 1
Silver Pines — анонсирована хоррор-метроидвания в духе фильмов Дэвида Линча
 2
Valve обрушила рынок скинов для Counter-Strike 2
 0
Кровавая баня продолжается: Ubisoft добивает разработчиков Trials
 0
Ubisoft просит авторов Star Wars Outlaws увольняться добровольно
 2
Сказка «Горыныч» с Александром Петровым обзавелась персонажными постерами к премьере в кино
 0
Один из соавторов «Ходячих мертвецов» вернётся с новой историей в хоррор-антологии
 0
Страшные истории от автора культовых «Ужастиков» Р. Л. Стайна впервые экранизируют в виде мультсериала
 0
Меч, кровь и безумный король: вот что готовит Titan Comics поклонникам Конана-варвара в начале 2026 года
