Кажется, создатели «Эмили в Париже» раскрыли секрет успеха: красивые локации, красивые наряды, красивые мужчины (и женщины) — словом, красивая жизнь... и минимум смысловой нагрузки. И в пятом сезоне они не изменили себе, лишь переместили Лили Коллинз из Парижа в Рим — не самый плохой вариант.

К новому городу, разумеется, прилагается новый парень — обстоятельство, которому вряд ли обрадуются преданные фанаты. Остаётся надеется, что красавчик шеф-повар Лукас Браво не выписан из сюжета окончательно, а то в тизере его что-то не видно.



118

100%



Оценить

Поделиться

Оценки

















1

0

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p13,2 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t59756" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Все остальные действующие лица на месте — вместе в Коллинз в пятом сезоне вернутся Филиппин Леруа-Больё, Эшли Пак, Сэмюэл Арнольд и Брюно Гуэри. Проект официально покинула лишь Камилль Раза, а присоединился к актёрскому составу Эухенио Франческини.

Новый сезон стартует на Netflix 18 декабря.