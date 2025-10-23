Кажется, создатели «Эмили в Париже» раскрыли секрет успеха: красивые локации, красивые наряды, красивые мужчины (и женщины) — словом, красивая жизнь... и минимум смысловой нагрузки. И в пятом сезоне они не изменили себе, лишь переместили Лили Коллинз из Парижа в Рим — не самый плохой вариант.
К новому городу, разумеется, прилагается новый парень — обстоятельство, которому вряд ли обрадуются преданные фанаты. Остаётся надеется, что красавчик шеф-повар Лукас Браво не выписан из сюжета окончательно, а то в тизере его что-то не видно.
Все остальные действующие лица на месте — вместе в Коллинз в пятом сезоне вернутся Филиппин Леруа-Больё, Эшли Пак, Сэмюэл Арнольд и Брюно Гуэри. Проект официально покинула лишь Камилль Раза, а присоединился к актёрскому составу Эухенио Франческини.
Новый сезон стартует на Netflix 18 декабря.
