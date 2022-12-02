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Лили Коллинз не может разобраться со своими мужиками в трейлере третьего сезона «Эмили в Париже»

Ох уж эти драматические метания в пределах любовного треугольника с перерывами на кофе с круассаном. Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер третьего сезона романтической драмеди «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в главной роли. Продолжение выходит на экраны 21 декабря.

Проблема выбора является ключевой для третьего сезона истории о молодой американке, обживающейся в столице любви и моды. Уж такая Эмили вся из себя нерешительная.

В сериале снимаются Филиппин Леруа-Больё, Эшли Пак, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза, Уильям Абади, Люсьен Лависконт и Жан-Кристоф Буве.

И постер:

Постеры сериала «Эмили в Париже»
Теги
ВидеоЭмили в Париже
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Источник фотографий: Depositphotos

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