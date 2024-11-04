Горячий шеф-повар из «Эмили в Париже» недоволен тем, во что превратили его героя

Актёр Лукас Браво, чей горячий шеф-повар из «Эмили в Париже» сразу полюбился зрителям, всерьёз подумывает о том, чтобы навсегда покинуть сериал. Актёр (как и зрители) недоволен тем, что его героя превратили в обидчивый, депрессивный овощ, не способный самостоятельно принимать решения и легко поддающийся разного рода манипуляциям.

Горячий шеф-повар был неотъемлемой частью меня в первом сезоне, но потом мы отдалялись друг от друга всё дальше и дальше из-за решений, которые он принимал, и направлений, которые они для него выбирали. Никогда ещё я не был так далёк от него. По мере того, как он перестал понимать окружающую обстановку и замечать, что происходит вокруг, начал выставлять себя жертвой и стал лёгким объектом манипуляций, мне это перестало нравится. Мне не интересно смотреть, как персонаж, которого я люблю, и который дал мне так многое, постепенно превращается в овощ.

Актёру хватило яиц не только озвучить это вслух, но и высказать всё создателям — увы, тщетно. Очевидно, упор в сериале «Эмили в Париже» делается на Эмили, а мужчин (и даже город) Лили Коллинз может менять хоть каждый сезон.

В течение нескольких сезонов я пытался привносить нюансы, но у нас не так много свободы на съёмочной площадке. Мы не можем изменить ни слова, ни эмоции. Они знают, чего хотят, и мы должны подчиняться. Поэтому я задаюсь вопросом, хочу ли участвовать в пятом сезоне, мой контракт заканчивается на четвёртом. Я очень хочу увидеть, вернётся ли Габриэль к своей весёлой, дерзкой, игривой и живой сущности. Потому что три сезона играть грустного, меланхоличного, депрессивного и потерянного человека уже совсем не весело. Это комедия, все вокруг веселятся и пляшут, а я медленно погружаюсь в бог знает что.

Впрочем, есть шанс, что Лукас Браво просто набивает себе цену в преддверии подписания нового контракта. Сейчас он зарабатывает в разы меньше главных звёзд — в то время как Коллинз получает $ 300 тысяч за эпизод, а Эшли Парк — $ 100 тысяч, актёр довольствуется гонораром от $38 до $76 тысяч за серию.