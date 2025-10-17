 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Юэль Киннаман будет расследовать убийства богатых и влиятельных в новом сериале Загадочная преподавательница «Невермора»: Леди Гага в образе своей героини на новом промо «Уэнсдэй» «Отель с привидениями» — первые 9 минут Пара страниц и обложек к первому выпуску кроссовера «Хищник убивает вселенную Marvel» Создатели комиксов выступили против искусственного интеллекта
• • •
 
СЕРИАЛЫ
256

Эрик Крипке намекнул на второй сезон «Восхода корпорации „Воут“»

Источник: Yahoo Entertainment

Эрик Крипке в интервью TheWrap рассказал о будущем франчайза «Пацаны». Спойлер: планов громадьё.

Шоураннер подтвердил, что у сериала «Восход корпорации „Воут“» — приквела и одновременно спин-оффа про Солдатика, Штормфронт и становление зловещей корпорации по штамповке психически нестабильных супергероев — есть намётки для второго сезона. Правда, зелёный свет получил пока только первый, но если он соберёт достаточное количество зрителей — за Крипе не заржавеет.

Напомним, что события Vought Rising развернутся в 1950-х, когда вовсю супергеройствовали Солдатик и Штормфронт. Вместе они расследуют загадочное убийство на заре существования корпорации «Воут». К своим ролям вернутся Дженсен Эклс и Ая Кэш.

То же самое касается и третьего сезона «Поколения „Ви“». Крипке призвал фанатов смотреть новые эпизоды на Prime Video прямо сейчас, а не через год, потому что Amazon очень внимательно следит за цифрами. Ну прям как корпорация «Воут», ей богу.

Пятый сезон «Пацанов» стартует примерно через шесть месяцев после финала второго сезона «Поколения „Ви“». По словам Крипке, после завершения основного сериала вселенная «Пацанов» станет «Диким западом, где может произойти что угодно» — и это, мол, отличная площадка для дальнейших историй.

Комментарии

Ещё на эту тему

5Травмированный супергерой из «Пацанов» и «Поколения „Ви“» сыграет в «Крике 7» 2Анимационный спин-офф «Пацанов» официально закрыт 3Дженсен Эклс в образе Солдатика и другие суперы на промо нового спин-оффа «Пацанов» 15Билли Бутчер обещает, что «Пацаны» закончатся сюрреалистично и по-библейски

Тоже интересно

0Рецензия и отзывы на фильм «Грязная игра» 11Цинично, но сработает: режиссёр «Железного человека 3» считает, что Роберт Дауни-младший воскресит индустрию кинокомиксов 1Рас аль Гул нацелится на Смолвиль в двенадцатом выпуске «Абсолютного Супермена» 24Чудовищный Кристиан Бэйл создаёт себе на голову «Невесту» (тизер) 35Идут съёмки сказки «Варвара-Краса» с Тимербаевой, Петровым и Биковичем

Далее на КГ

2
Брендан Фрейзер и Сара Мишель Геллар попадут в неприятности из-за нового мультсериала
 0
Peacock и Apple решили побрататься в стриминговой войне
 0
Atari выпустит Intellivision Sprint с 45 встроенными играми
 2
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 6
Идут съёмки романтического комедийного киноальманаха «Тюльпаны»
 1
Романтическая драма Роберта Паттинсона и Зендеи выступит в прокате против сиквела «Братья Супер Марио в кино»
 0
Первый событийный фильм режиссёров «Всё везде и сразу» от студии-мейджора выйдет только в 2027 году
 14
Студия Amazon MGM захотела увидеть Дуэйна Джонсона в роли 70-летнего старика с любимой курочкой
 3
Оно живо! Дождь, молнии и оживление чудовища в отрывке из фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
 10
Ещё рекорд! Battlefield 6 продалась тиражом 7 млн за три дня
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
От создателя «Джона Уика»: дедушка Сэм Фишер крошит врагов в тизере «Splinter Cell: Караул смерти»
 
Кино Большой Лебовски хитро щурится на персонажном плакате «Трона: Арес»
 
Телеовощи. Выпуск 614: Доктор Кот
 
Игры КГ играет: Post Trauma, части 1 и 2
 
Игры «Восставший из ада» вновь восстает: анонсирована игра Clive Barker's Hellraiser: Revival
 
Кино Новые фильмы недели: «Дракула» Люка Бессона и ещё одно «Аббатство Даунтон»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
6Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
6ЕВА – 654: Больше безэмоциональных девок!
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru