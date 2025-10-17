Эрик Крипке намекнул на второй сезон «Восхода корпорации „Воут“»

Эрик Крипке в интервью TheWrap рассказал о будущем франчайза «Пацаны». Спойлер: планов громадьё.

Шоураннер подтвердил, что у сериала «Восход корпорации „Воут“» — приквела и одновременно спин-оффа про Солдатика, Штормфронт и становление зловещей корпорации по штамповке психически нестабильных супергероев — есть намётки для второго сезона. Правда, зелёный свет получил пока только первый, но если он соберёт достаточное количество зрителей — за Крипе не заржавеет.

Напомним, что события Vought Rising развернутся в 1950-х, когда вовсю супергеройствовали Солдатик и Штормфронт. Вместе они расследуют загадочное убийство на заре существования корпорации «Воут». К своим ролям вернутся Дженсен Эклс и Ая Кэш.

То же самое касается и третьего сезона «Поколения „Ви“». Крипке призвал фанатов смотреть новые эпизоды на Prime Video прямо сейчас, а не через год, потому что Amazon очень внимательно следит за цифрами. Ну прям как корпорация «Воут», ей богу.

Пятый сезон «Пацанов» стартует примерно через шесть месяцев после финала второго сезона «Поколения „Ви“». По словам Крипке, после завершения основного сериала вселенная «Пацанов» станет «Диким западом, где может произойти что угодно» — и это, мол, отличная площадка для дальнейших историй.