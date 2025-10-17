 
 
2
СЕРИАЛЫ
507

Брендан Фрейзер и Сара Мишель Геллар попадут в неприятности из-за нового мультсериала

Источник: Tubi

Брендaн Фрейзер и Сара Мишель Геллар на Comic Con 2025 честно предупредили: их новый мультсериал принесёт им кучу неприятностей. И они ждут этого с восторгом.

Звёзды, когда-то сыгравшие вместе в «Воздухе, которым я дышу» воссоединились впервые за 18 лет в «Опасных медведях» (Breaking Bear) — анимационной комедии про семейку косолапых, которые ради спасения леса от добытчиков сланцевого газа, мафии и банды чокнутых волков ударяются в криминал. К касту присоединились Джош Гад в роли младшего братика, Энни Мерфи как репортёрша и Элизабет Херли в образе зловещей Королевы Волков.

Геллар утверждает, что сериал оскорбит решительно всех. Нет такой поп-культурной отсылки или новости, которую создатели не найдут способ высмеять. Если кто-то не обиделся на Breaking Bear, значит просто не смотрел. А Фрейзер вообще заявил, что за такой материал они «попадут в неприятности».

Что касается персонажей — тут всё традиционно. Фрейзер озвучивает медведя Джера, который всё портит, хотя думает, что главный, и на самом деле интересуется только едой. Поэтому Блэр в исполнении Геллар постоянно приходится спасать положение. Классика жанра — бестолковый мужик и крутая женщина, которая за ним всё разгребает.

Премьера мультсериала запланирована на 2026 год на стриминговом сервисе Tubi.

Комментарии (2)

