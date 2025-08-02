Сара Мишель Геллар возвращается в форму истребительницы для перезапуска «Баффи» (видео)

Сара Мишель Геллар проходит физическую подготовку, чтобы вернуться к роли истребительницы вампиров Баффи для перезапуска сериала.

Актриса поделилась видео из тренажёрного зала, куда также загнали Райан Киру Армстронг, исполнительницу главной роли, потому что истребление вампиров — развлечение для молодых.



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Стриминг Hulu одобрил съёмки пилотного эпизода, который срежиссирует Хлоя Чжао.

Геллар вернётся к роли Баффи Саммерс из оригинального сериала, созданного Джоссом Уидоном. Оригинальное шоу продержалось 7 сезонов, рассказывая историю главной героини — школьницы, которая оказывается избранной для борьбы с разными представителями нечистой силы — от вампиров до демонов.

В перезапуске общая канва останется прежней, но центральные персонажи, разумеется, уже будут другими. Хотя Геллар вроде бы собиралась по возможности вернуть всех любимых героев.