Dynamite Entertainment забрало себе лицензию на комиксы по мотивам сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Больше пяти лет назад издательство Boom! Studios получило лицензию на комиксы по сериалу «Баффи — истребительница вампиров». По сравнению с предыдущими держателями в лице Dark Horse Comics и IDW Publishing «бумовцы» продержались недолго — всего четыре года.

Теперь издатель Dynamite Entertainment решил влить свою струю свежей крови в комиксную мифологию «Баффивёрса». Помогать (читай — следить) ему в этом будет 20th Television — телевизионное подразделение компании Disney.

Сюжетным руководителем перезапуска назначена сценаристка Келли Томпсон, причём это касается как Buffy the Vampire Slayer, так и Angel. Оба комикса будут тесно переплетены друг с другом ради того, чтобы дать как старой, так и новой аудитории представление о персонажах и вселенной. Томсон известна за работу над Absolute Wonder Woman, Birds of Prey, Captain Marvel, Black Widow, It's Jeff, Hawkeye, Rogue & Gambit и Deadpool. С лицензиями она тоже работала: в списке её работ значатся комиксы по мотивам франчайзов «Джем и голограммы», «Бросок кобры», «Звёздные войны». Художник Дэвид Накаяма внесёт свой вклад — порисует обложки к обеим сериям.

Когда я только начинала, пытаясь понять, как стать писательницей, какие истории важны для меня и почему, ни одна героиня не была для меня такой же яркой, как Баффи Саммерс. В ней было всё, о чём всегда хотело моё юное гиковское сердце. Но и то, чего я не смела достичь. Что-то очень тонкое кроется в этой алхимической формуле из ужастика, фэнтези и комедии в сочетании с героиней с таким чистым сердцем… У которой имеются и недостатки. Невозможно отрицать, что этим она и была мне близка . Я по уши влюбилась в Баффи, а затем и во весь её мир. Её бывший парень теперь работает детективом по сверхъестественному в Лос-Анджелесе, говорите? Впрысни это прямо в мои вены! Но, в отличие от многих других миров, которые я любила, мир «Баффи» и «Ангела» почему-то никогда не отходил на второй план. Я всегда могла вернуться к нему и найти что-то новое. Или то, чего мне не хватало, или то, в чём я нуждалась. И я надеюсь, что эта новая история, которую мы рассказываем, сможет сделать то же самое для старых и новых поклонников по всему миру. Келли Томпсон, фанатка до последней капли крови

Редактор Нейт Косби добавил:

В моём списке сценаристов для «Баффи» было одно имя: Келли Томпсон. В моём списке сценаристов для «Ангела» было одно имя: Келли Томпсон. Её страсть по отношению к этим персонажам не имеет себе равных. Переплетающаяся история, которую она придумала для обеих серий, не оставит никого равнодушным.

Ник Барруччи, гендир и издатель Dynamite тоже высказался:

«Баффи — истребительница вампиров» — поистине одна из жемчужин современного телевидения. И поклонники комиксов знают, что она более чем преуспела и в этом медиуме. Гениальное сочетание атмосферы маленького городка с элементами фэнтези и хоррора, непревзойдённые нотки юмора, невероятно сильные женские персонажи, которыми мы всегда гордились в Dynamite, — всё это вместе создаёт идеальный набор персонажей и основу для историй. Включая Ангела! Мы рады внести свой вклад в этот проект и создать его для новых и вернувшихся поклонников!

Более подробную информацию о полном составе творческих команд, обложках, датах выхода опубликуют в ближайшее время.