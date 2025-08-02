Netflix устранил провалившегося спецагента Арнольда Шварценеггера с его «Фубаром»

Отмучился экшен-комедийный сериал «Фубар» — стриминг Netflix отменяет шоу с Арнольдом Шварценегером в главной роли. Второй сезон вышел на платформе 12 июня, и, надо думать, оценив его показатели, платформа нахрен закрыла эту богадельню.

Первый сезон премьировался в 2023 году и не прошёл незамеченным, скорее всего, благодаря звёздному статусу Шварценеггера. Два года понадобилось, чтобы вернуть шоу, но за первую неделю «Фубар» оказался на последнем месте глобального Топ-10 англоязычных сериалов с 2,2 млн просмотров с четверга по воскресенье. Первый сезон за тот же период набрал 11 млн просмотров. Уже на 3-й неделе второй сезон вылетел из десятки лидеров.

Сюжет рассказывал историю оперативника ЦРУ (Шварценеггер), который накануне отставки узнаёт секрет своей дочери (она тоже — оперативник ЦРУ) и вынужден исполнить своё последнее задание. Ещё одна узнаваемая актриса — Кэри-Энн Мосс — присоединилась к ансамблю во втором сезоне, чтобы сыграть Грету Нельсон — бывшего шпиона из Восточной Германии, связанную с протагонистом бурными отношениями в прошлом.

Шварценеггер продюсировал сериал вместе с шоураннером Ником Сантора.