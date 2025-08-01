«Король Талсы» Сильвестра Сталлоне вернётся с третьим сезоном 21 сентября

Платформа Paramount+ анонсировала день возвращения на телевизионный трон «Короля Талсы».

Третий сезон криминального триллера с элементами комедийной драмы и Сильвестром Сталлоне в главной роли выйдет на стриминге 21 сентября.

Также сервис обнародовал новый синопсис грядущего сезона.

Империя Дуайта «Генерала» Манфреди стремительно растёт, пропорционально множатся ряды его врагов и риски для банды центрального персонажа. В новом сезоне главные герои столкнутся с самыми опасными противниками — семейством Данмайеров. Могущественный и влиятельный клан со «старыми деньгами», но не играющий по устоявшимся правилам. Чтобы сохранить всё, что было приобретено за предыдущие сезоны, и не дать в обиду своих людей, Дуайту нужно сражаться изо всех сил.

Также в сюжет будет введён персонаж Сэма Л. Джексона — Рассел Ли Вашингтон-младший, у которого впереди маячит собственный спин-офф — «Король Нового Орлеана» (NOLA King).