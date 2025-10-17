 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Настоящий футбол: Мэттью Макконахи и Ник Пиццолатто продали Netflix спортивный сериал Мордобой по дисишному: анонс грандиозного турнира между героями и злодеями DC Манга «Время „пыток“, принцесса!», по которой снимают аниме, близка к завершению Лили Джеймс устраивает революцию в мире онлайн-дейтинга в трейлере фильма «Свайп» Президент, который высосет Америку досуха: анонс нового комикса про вампиров в Белом доме
• • •
 
СЕРИАЛЫ
296

Peacock и Apple решили побрататься в стриминговой войне

Источник: Apple

NBCUniversal и Apple решили, что воевать со стриминговыми конкурентами поодиночке — прошлый век, и запустили совместный бандл подписок. С 20 октября американцы смогут схватить Peacock и Apple TV одним махом и при этом прилично сэкономить.

За $ 14,99 в месяц предлагают связку Apple TV и Peacock Premium с рекламой — это на 37% дешевле, чем покупать отдельно. Если терпеть рекламу невмоготу, есть вариант за $ 19,99 с Peacock Premium Plus, где её поменьше. Учитывая, что Apple TV после летнего подорожания стоит $ 12,99, а Peacock Premium — $ 10,99, математика действительно в пользу подписчиков.

Компании придумали забавную штуку с перекрёстным доступом к контенту — этакое дегустационное меню из сериалов. Подписчики Peacock смогут бесплатно глянуть по три эпизода «Разделения», «Медленных лошадей», «Основания» и других хитов Apple TV. В обратную сторону то же самое: пользователи Apple TV получат доступ к «Закону и порядку», «Бель-Эйру», «Скрежету металла» и прочим сериалам Peacock.

В бандл войдут оригиналы Apple вроде «Теда Лассо» и «Утреннего шоу», а со стороны Peacock — «Офис», «Предатели» и «Остров любви: США». Бонусом идёт NBA, которая возвращается на площадку NBCUniversal впервые за двадцать с лишним лет — стартует 21 октября.

Для NBCUniversal эта сделка — часть масштабной стратегии по расширению аудитории Peacock через партнёрства. В августе они уже договорились с Amazon о подписке через Prime Video, а в октябре заключили долгосрочное соглашение с Google о размещении на YouTube TV. До недавних пор компания не особо стремилась к альянсам, сосредоточившись на прямом наращивании базы. Но теперь руководство считает, что Peacock достиг критической массы контента — пора играть по-крупному.

