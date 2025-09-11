Айзек Азимов ещё немножко покрутится: эпический сериал «Основание» продлили на четвёртый сезон

Платформа Apple TV+ не готова расстаться с научно-фантастическим эпиком «Основание» — очень вольной экранизацией Айзека Азимова. Сервис продлил сериал на четвёртый сезон.

12 сентября на стриминге выходит эпизод, завершающий третий сезон. По сюжету серии, Гаал и Второе Основание вступают с Мулом в открытый конфликт, а наследию Императора наносят непоправимый ущерб.

Иэн Голдберг и Дэвид Коб стали шоураннерами и исполнительными продюсерами следующего сезона:

Мы с огромным энтузиазмом продолжим эпическое и эмоциональное повествование, которое определило направление первых трёх сезонов шоу, и рады, что по одну сторону с нами работают самые талантливые и пассионарные партнёры в бизнесе.

Первый сезон вышел в 2021 году.

Главные роли в текущем сезоне сыграли Джаред Харрис, Ли Пейс, Черри Джонс, Лу Льобелл, Брэндон П. Белл, Синнёве Карлсен, Коди Ферн, Александр Сиддиг и другие.