Смертельные гонки: новый тизер и дата премьеры второго сезона сериала «Скрежет металла»

Спустя два года после премьеры сериал «Скрежет металла» готовится вернуться со вторым сезоном. Продолжение брутальной экшен-комедии стартует 31 июля. Дату подтвердит новый тизер шоу. В ролике показывают смертельные гонки из нового сезона. В них будет участвовать главный герой Джoн Дoy, которого играет Энтони Маки. Призом в опасных состязаниях станет исполнение любого желания победителя.
«Скрежет металла» выходит на стриминговом сервисе Peacock. Премьера первого сезона шоу состоялась 27 июля 2023 года. В сезоне 10 эпизодов.
Шоу основано на серии видеоигр Twisted Metal — гонок на выживание в антураже сурового постапокалипсиса.
Ранее стало известно, что Peacock разрабатывает сериал, который станет продолжением романтической комедии «Бестолковые».
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