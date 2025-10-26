 
 
СЕРИАЛЫ
Идут съёмки комедийного сериала «Пора на завод»

Источник: 1-2-3 Production

В производстве находится комедийный сериал «Пора на завод» от кинокомпании 1-2-3 Production («Полицейский с Рублёвки», «Эпидемия», «Аванпост»). О начале съёмок проекта кинокомпания сообщила на прошлой неделе на официальной странице во «ВКонтакте».

Снимает «Пора на завод» режиссёр Василий Свиридов («Не одна дома», «Афоня»). Роли в сериале исполняют Вячеслав Чепурченко, Рината Тимербаева, Анатолий Журавлёв, Инга Оболдина, Алексей Демидов и другие.

Выйдет проект в будущем на телеканале ТНТ. Точную дату выхода шоу получит позднее.

Молодой московский инвестор Вадим (Вячеслав Чепурченко) ради любви к Тане (Рината Тимербаева) кардинально меняет свою жизнь. Чтобы заслужить уважение её отца, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв), он, никогда не дердавший в руках даже рубанок, устраивается на уральский завод.

Жар цехов, грубый юмор коллег и неподъёмные физические нагрузки — лишь малая часть испытаний, с которыми сталкивается Вадим.

Сможет ли он продержаться целый месяц без привычного комфорта, найти настоящих друзей и завоевать уважение суровых металлургов? И главное — что ему придётся в себе изменить, чтобы его наконец признали «своим»?

Цитата из пресс-релиза
Кадры из сериала «Пора на завод» Промо-арт сериала «Пора на завод»

А в конце сентября стартовали съёмки масштабного семейного фэнтези «Варвара-Краса» от кинокомпании «Берг Саунд», продюсерского центра «ГОРАД» и Art Pictures Distribution. Роль Варвары в фильме исполняет Рината Тимербаева.

ГалереяПора на завод
