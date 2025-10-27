«Игра в кальмара» или «Сёгун»? Королевская битва в трейлере эпика «Последний выживший самурай»

Потоковый сервис Netflix уже радостно потирает руки в преддверии выхода своего нового большого хита — а в том, что это будет хит, сомневаться не приходится. Достаточно одним глазом взглянуть на трейлер эпика «Последний выживший самурай» — самого амбициозного японского исторического сериала когда-либо видевшего свет (если верить обещаниям его создателей).
Выглядит оно и правда внушительно.
1878 год, эпоха самураев окончена. Мечи оказались под запретом, а японские воины превратились в пережиток ушедшей эпохи. В это самое время 292 бывших самураев оказываются втянуты в смертельную битву за приз в 100 млрд йен. Но главный герой (Дзюнъити Окада), некогда внушающий страх убийца, присоединяется к турниру, чтобы спасти свою больную жену и ребёнка.
Сериал является адаптацией одноименной манги Сёго Имамуры и Кацуми Татизавы.
До премьеры остались считанные дни — «Последний выживший самурай» отправляется покорять Netflix 13 ноября.
