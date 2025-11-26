Эпичного возвращения не случилось — перезапуск «Клиники» обзавёлся первым тизером

Если вас до сих пор не покинули опасения относительно грядущего перезапуска «Клиники», то первый тизер сериала... точно их не развеет. Солидный возраст героев бросается в глаза сильнее, чем на промо-материалах, а шутки почти полностью отсутствуют. Практически невыполнимая задача дотянуться до оригинала кажется теперь чем-то из разряда фантастики.



Но будем оптимистами — всегда можно вспомнить девятый сезон.

К своим ролям вернутся засветившиеся в тизере Зак Брафф, Сара Чок, Джуди Рейес, Дональд Фэйсон и Джон К. Макгинли, а также Фил Льюис (Хуч) и Роберт Масчио (Тодд). По доктору Келсо и уборщику пока новостей не было, и это печалит. Новый актёрский состав включает Джоэля Кима Бустера, Лэйлу Мохаммади, Аманду Морроу, Джейка Дадмена, Аву Банн, Дэвида Гридли и Ванессу Байер.

По словам создателя сериала Билла Лоуренса, это будет нечто среднее между возвращением с оригинальными персонажами и перезагрузкой с новыми хирургами-стажерами.

Ждём премьеру 25 февраля следующего года — тогда и увидим.