17
СЕРИАЛЫ
1 574

Эпичного возвращения не случилось — перезапуск «Клиники» обзавёлся первым тизером

Если вас до сих пор не покинули опасения относительно грядущего перезапуска «Клиники», то первый тизер сериала... точно их не развеет. Солидный возраст героев бросается в глаза сильнее, чем на промо-материалах, а шутки почти полностью отсутствуют. Практически невыполнимая задача дотянуться до оригинала кажется теперь чем-то из разряда фантастики.

Но будем оптимистами — всегда можно вспомнить девятый сезон.

К своим ролям вернутся засветившиеся в тизере Зак Брафф, Сара Чок, Джуди Рейес, Дональд Фэйсон и Джон К. Макгинли, а также Фил Льюис (Хуч) и Роберт Масчио (Тодд). По доктору Келсо и уборщику пока новостей не было, и это печалит. Новый актёрский состав включает Джоэля Кима Бустера, Лэйлу Мохаммади, Аманду Морроу, Джейка Дадмена, Аву Банн, Дэвида Гридли и Ванессу Байер.

По словам создателя сериала Билла Лоуренса, это будет нечто среднее между возвращением с оригинальными персонажами и перезагрузкой с новыми хирургами-стажерами.

Ждём премьеру 25 февраля следующего года — тогда и увидим.

Теги
ВидеоКлиника
Ещё на эту тему

17Сильно постаревший Джей Ди на первом видео со съёмок возвращения «Клиники» 16Я — орёл! Перезапуск «Клиники» обзавелось первым фото Джей-Ди и Тёрка и датой выхода 21Все в сборе! Первый взгляд на возвращение «Клиники»

3
Новые сериалы недели: «Очень странные дела» подходят к концу
 0
Новые фильмы недели: «Зверополис 2» и много рождественских комедий
 18
Большой диснеевский провал — «Трон: Арес» — получил дату цифрового релиза
 0
Баннера тут нет: первые страницы и обложки с инфернальным Халком
 41
Много звёзд и пародий в трейлере комедии «Невероятные приключения Шурика»
 13
Ева Грин сыграет тётю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдэй»
 17
«Час пик 4» нашёл нового прокатчика: режиссёр Бретт Рэтнер вернётся вместе с Джеки Чаном и Крисом Такером
 4
ЕВА-661: Прямая трансляция
 0
КГ играет: Nier: Automata, часть 5
 17
Глен Пауэлл готов убить семерых засранцев, чтобы стать миллиардером в трейлере «Как совершить убийство»
