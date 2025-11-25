Женщина-вампир и художник её портрета на кадрах из мистического сериала «Наваждение»

Появились первые кадры из корейского сериала «Наваждение» — адаптации исторической мистической манхвы. Два кадра с главными персонажами истории опубликовали представители стримингового сервиса Disney+.

Выход экранизации состоится на Disney+ во второй половине 2026 году. Точная дата премьеры шоу будет объявлена позднее.

События оригинальной трёхтомной манхвы начинаются в 1935 году, а в центре её сюжета художник Юн. Однажны он получает заказ создать портрет загадочной хозяйки старинного особняка. Но по условиям договора Юн не может покинуть особняк до завершения своей работы. Художник не представляет, что ожидает его впереди, ведь женщина, которую он будет рисовать, является вампиром.

Роль художника играет Ким Сон-хо («Стартап», «Ча-ча-ча в прибрежном городе»). Роль хозяйки особняка исполняет Сюзи («Стартап»).

Оригинальная манхва издана на русском языке.