Четвёртый сезон хита Netflix «Ночной агент» уже в разработке, хотя официально не анонсирован

Похоже, хитовый сериал «Ночной агент» не ограничится тремя сезонами. Как передал Deadline, шоу готовится к продлению на четвёртый сезон. Хотя он ещё официально не анонсирован, сценаристы уже работаю над продолжением. Кроме того, сериал получил налоговый вычет в размере $ 31,6 млн (40%) от штата Калифорния для переезда в Лос-Анджелес, а это значит, что четвёртый сезон будут снимать там.

Как отметило СМИ, раннее продление «Ночного агента» на четвёртый сезон не станет сюрпризом. Netflix начал работу над третьим за пару месяцев до премьеры второго, что позволило сериалу сохранить ежегодный график выхода новых эпизодов, что является редкостью для стриминговых драматических шоу.

Сериал от стримингового гиганта и Sony Pictures Television дебютировал 23 марта 2023 года. Первый сезон шоу попал и остаётся в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов Netflix. Он рассказывал, как агент ФБР Питер Сазерленд оказался втянут в масштабный заговор.

Премьера второго сезона состоялась на видеосервисе 23 января этого года. В продолжении Питера ждала работа в секретной организации, которая завела его в мир, где опасность подстерегает повсюду.

Третий сезон появится на Netflix в январе 2026 года. «Ночной агент» основан на одноимённом романе. Создателем сериала является Шон Райан («Щит», «Обмани меня»). Главную роль в адаптации исполняет Гэбриэл Бассо.