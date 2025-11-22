 
 
Поиск
 
 
Хоррор «Орудия» собрал в мировом прокате более $ 200 млн при бюджете в $ 38 млн Адам Драйвер два года работал над «Звёздными войнами» про искупление Бена Соло — в Disney не поняли, зачем он это делал Новые фильмы недели: «Токсичный мститель», Егор Крид и «Колбаса» Грядущая MMO Horizon Steel Frontiers заменяет пухляшку Элой на корейских красоток Джозеф Косински рассказал о сиквеле «Формулы 1» с Брэдом Питтом
СЕРИАЛЫ
437

Четвёртый сезон хита Netflix «Ночной агент» уже в разработке, хотя официально не анонсирован

Источник: Netflix

Похоже, хитовый сериал «Ночной агент» не ограничится тремя сезонами. Как передал Deadline, шоу готовится к продлению на четвёртый сезон. Хотя он ещё официально не анонсирован, сценаристы уже работаю над продолжением. Кроме того, сериал получил налоговый вычет в размере $ 31,6 млн (40%) от штата Калифорния для переезда в Лос-Анджелес, а это значит, что четвёртый сезон будут снимать там.

Как отметило СМИ, раннее продление «Ночного агента» на четвёртый сезон не станет сюрпризом. Netflix начал работу над третьим за пару месяцев до премьеры второго, что позволило сериалу сохранить ежегодный график выхода новых эпизодов, что является редкостью для стриминговых драматических шоу.

Сериал от стримингового гиганта и Sony Pictures Television дебютировал 23 марта 2023 года. Первый сезон шоу попал и остаётся в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов Netflix. Он рассказывал, как агент ФБР Питер Сазерленд оказался втянут в масштабный заговор.

Премьера второго сезона состоялась на видеосервисе 23 января этого года. В продолжении Питера ждала работа в секретной организации, которая завела его в мир, где опасность подстерегает повсюду.

Третий сезон появится на Netflix в январе 2026 года. «Ночной агент» основан на одноимённом романе. Создателем сериала является Шон Райан («Щит», «Обмани меня»). Главную роль в адаптации исполняет Гэбриэл Бассо.

Теги
Ночной агентNetflix
Комментарии

Кино Мрачный трип в трейлере ужастика «Крипер»
 
Телеовощи. Выпуск 624: Замеры кринжа
 
Яростная контратака Колосса и Магики не пожалела многих в Ultimate Wolverine #11
 
Киллиан Мёрфи спродюсирует ещё два сезона сериала «Острые козырьки», но уже про следующее поколение Шелби
 
Игры На мороз! Глава Remedy покидает компанию на фоне слабых продаж FBC: Firebreak
 
Когда спорт резко становится смертельным: анонс новой серии про Хищника против бойцов на ринге
 
