5
СЕРИАЛЫ
689

Третий сезон «Вампиров средней полосы» уйдёт на перерыв и продолжится в 2026 году

Источник: START

Мистический сериал «Вампиры средней полосы» в этом году вернулся с третьим сезоном, который станет для проекта последним. Но закончится сезон (и вместе с ним сериал), как оказалось, в следующем году.

Финальный сезон выйдет в онлайн-кинотеатре START в двух частях по пять эпизодов. Выход первый половины завершится 28 ноября, когда на START появится пятый эпизод сезона. После сериал уйдёт на перерыв. А его вторая половина начнёт выходить только в феврале 2026-го. О финале сериала в следующем году объявили на фестивале Фандом Фест шоураннер и режиссёр Алексей Акимов, а также актёры Тимофей Кочнев и Мария Лисовая.

Как сообщил видеосервис, во «второй части сезона нас ждёт вампирская охота и грандиозная битва смоленских и уральских».

Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в марте 2021 года. В декабре того же года вышел специальный новогодний эпизод. Второй сезон стартовал в декабре 2022-го. В первых двух сезонах по восемь серий, но в третьем их будет десять.

Роли в проекте исполняют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин и другие.

Вампиры средней полосыSTART
Комментарии (5)

2
Изгоним демонов из Скарлетт Йоханссон! Актриса перезапустит ещё одну культовую серию — «Изгоняющий дьявола»
 1
Mad Cave выпустит упоротую историю про обдолбанных бегемотов, устроивших резню во Флориде
 3
Sony Pictures задумалась о Римской империи с магией: готовится экранизация серии бестселлеров
 7
Съёмки «Очень страшного кино 6» завершились — братья Уайанс засветили логотип фильма
 0
Ignition Press покажет каково быть подростком с бессмертными родителями-воителями
 0
Казахское издательство выпустит несколько комиксов от DC Comics
 10
Шутер Pioner может выстрелить… себе в ногу, став эксклюзивом «Ростелекома»
 0
КГ играет: Tomb Raider I-II-III Remastered, часть 12
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 20
Фантастическоe и провальное похищение Эммы Стоун в фильме «Бугония» скоро окажется на цифре
