Третий сезон «Вампиров средней полосы» уйдёт на перерыв и продолжится в 2026 году

Мистический сериал «Вампиры средней полосы» в этом году вернулся с третьим сезоном, который станет для проекта последним. Но закончится сезон (и вместе с ним сериал), как оказалось, в следующем году.

Финальный сезон выйдет в онлайн-кинотеатре START в двух частях по пять эпизодов. Выход первый половины завершится 28 ноября, когда на START появится пятый эпизод сезона. После сериал уйдёт на перерыв. А его вторая половина начнёт выходить только в феврале 2026-го. О финале сериала в следующем году объявили на фестивале Фандом Фест шоураннер и режиссёр Алексей Акимов, а также актёры Тимофей Кочнев и Мария Лисовая.

Как сообщил видеосервис, во «второй части сезона нас ждёт вампирская охота и грандиозная битва смоленских и уральских».

Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в марте 2021 года. В декабре того же года вышел специальный новогодний эпизод. Второй сезон стартовал в декабре 2022-го. В первых двух сезонах по восемь серий, но в третьем их будет десять.

Роли в проекте исполняют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин и другие.