 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneTTTQUmo2J

   
Живому мертвецу Таносу тоже надо целиться в голову: новый трейлер сериала «Зомби Марвел» Айзек Азимов ещё немножко покрутится: эпический сериал «Основание» продлили на четвёртый сезон Warner Bros. могла заработать $ 600 млн на фильмах «Minecraft в кино», «Формула 1» и «Супермен» Хищник и его закадычная подружка Эль Фаннинг готовы к нападению со всех сторон «Вейланд-Ютани» недовольна, что Яутжа спёр их синтетическую Эль Фаннинг в «Хищнике: Планета смерти» (видео)
• • •
 
7
СЕРИАЛЫ
830

Сильно постаревший Джей Ди на первом видео со съёмок возвращения «Клиники»

Свершилось! Съёмки возвращения культовой «Клиники» официально стартовали, и по такому поводу создатели даже поделились первым видео с площадки, на котором засветились почти все основные действующие лица. И если Сара Чок, Джуди Рейес и Дональд Фэйсон удивительным образом почти не изменились, то по Заку Браффу вполне заметно, что прошло вообще-то 20 лет. Не уверены, что морально готовы к старому Джей Ди.

Другие двое из ролика — Фил Льюис (Хуч) и Роберт Масчио (Тодд), которые также вернутся к своим ролям. Оставшийся где-то за кадром Джон К. Макгинли в касте официально заявлен, так что выдыхаем — без доктора Кокса дело не обойдётся.

Среди новичков в актёрский состав вошли Джоэль Ким Бустер, Лэйла Мохаммади, Аманда Морроу, Джейк Дадмен, Ава Банн, Дэвид Гридли и Ванесса Байер.

Зак Брафф ко всему прочему выступит режиссёром. Создатель оригинала Билл Лоуренс («Тед Лассо», «Терапия») снова возглавляет процесс.

Премьера намечена на 25 февраля следующего года.

Теги
ВидеоКлиника
Комментарии (7)

Ещё на эту тему

16Я — орёл! Перезапуск «Клиники» обзавелось первым фото Джей-Ди и Тёрка и датой выхода 21Все в сборе! Первый взгляд на возвращение «Клиники»

Тоже интересно

0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 1Раскрыта дата премьеры второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен» — самого высоко оценённого сериала в топе MyAnimeList 0КГ играет: Sonic Heroes, часть 2 3Третий сезон драмеди «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом получил дату премьеры на Apple TV 15Новая «Обитель зла» теперь может похвастаться актёрами из сериалов «Разделение» и «Настоящий детектив»

Далее на КГ

3
Мастер рейдов Ико Увайс сыграет в «Доме у дороги 2» Ильи Найшуллера
 2
Приквел «Рэмбо» попал в не очень чистые продюсерские руки режиссёров марвеловских «Мстителей»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Сущность»
 5
«Кей-поп-охотницы на демонов 2» начнут мировое турне только в 2029 году
 5
Звезда «Синего жука» и «Кобры Кай» получил роль в сериале «Ван-Пис»
 8
«Худший сериал в истории»: юридическая драма с Ким Кардашьян получила унизительные оценки на Rotten Tomatoes
 0
44 способа погибнуть в космосе, не переставая читать комикс: анонс новой версии очень старых идей
 3
Миа Гот и парочка чудовищ на постерах готического ужастика Гильермо дель Торо «Франкенштейн»
 6
Ребёнок Эллы Пернелл из Fallout и Пита Дэвидсона призван спасти человечество
 0
Краудфандинг графической новеллы «Карл — обходчик подземелий: Крокодил» собрал больше $ 2,5 млн
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Маленькая полицейская против гигантской супергероини: анонс инди-комикса Lauren Order Vs. Gladiatra
 
Игры КГ играет: Valkyria Chronicles III, часть 9
 
В сериале «Миротворец» только что произошло важнейшее событие для всей киновселенной DC
 
Кино Ноа Сентинео в порыве безумия согласился сыграть молодого Джона Рэмбо
 
Кино «Кейпоп-охотницы на демонов» обошли по просмотрам «Ручную кладь» и стали вторым по популярности фильмом в истории Netflix
 
Игры Анонсирована LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — Batman: Arkham от мира LEGO-игр
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 624: Замеры кринжа
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 128: Интервью по игре «Спарта 2035»
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
 
1Телеовощи – 623: Мадам с шахтой
 
1Ноль кадров в секунду – 602: It's fucking blyad
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
 
5ЕВА – 656: Смена формата
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru