Сильно постаревший Джей Ди на первом видео со съёмок возвращения «Клиники»

Свершилось! Съёмки возвращения культовой «Клиники» официально стартовали, и по такому поводу создатели даже поделились первым видео с площадки, на котором засветились почти все основные действующие лица. И если Сара Чок, Джуди Рейес и Дональд Фэйсон удивительным образом почти не изменились, то по Заку Браффу вполне заметно, что прошло вообще-то 20 лет. Не уверены, что морально готовы к старому Джей Ди.



Другие двое из ролика — Фил Льюис (Хуч) и Роберт Масчио (Тодд), которые также вернутся к своим ролям. Оставшийся где-то за кадром Джон К. Макгинли в касте официально заявлен, так что выдыхаем — без доктора Кокса дело не обойдётся.

Среди новичков в актёрский состав вошли Джоэль Ким Бустер, Лэйла Мохаммади, Аманда Морроу, Джейк Дадмен, Ава Банн, Дэвид Гридли и Ванесса Байер.

Зак Брафф ко всему прочему выступит режиссёром. Создатель оригинала Билл Лоуренс («Тед Лассо», «Терапия») снова возглавляет процесс.

Премьера намечена на 25 февраля следующего года.