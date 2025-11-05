«Худший сериал в истории»: юридическая драма с Ким Кардашьян получила унизительные оценки на Rotten Tomatoes

Не понятно, на что рассчитывал Райан Мёрфи, набирая в свой новый сериал «Всё честно» женщин, не умеющих играть. Впрочем, даже тем, кто играть умеет, использовать этот навык в этой, с позволения сказать, юридической драме явно не пришлось. Как пишут первые посмотревшие, Ким Кардашьян — главная, но отнюдь не единственная проблема этого телевизионного мусора, и сценарий полностью соответствует её уровню актёрского мастерства.

Сейчас у сериала 6% одобрения на Rotten Tomatoes, и, судя по всему, критики ещё не скоро оправятся от увиденного:

У Ким должно быть довольно здоровое эго, чтобы сниматься в худшей телевизионной драме всех времён. Она (драма) кажется себе феминистической басней о пылких адвокатах, мстящих жестоким богачам, но на самом деле это безвкусный и отвратительный памятник той же жадности и алчности, против которых он якобы направлен. The Times

Я не думал, что на телевидении всё ещё можно сделать нечто настолько плохое. Новый сериал от Райана Мёрфи ужасен. Завораживающе, непостижимо, экзистенциально ужасен. The Guardian

В этой катастрофе, полной мыльных поворотов и вонючих диалогов, пожалуй, несправедливо выделять Ким Кардашьян. Её участие — лишь одна катастрофа из многих. Однако, ещё более поразительным, чем полное отсутствие у неё актёрского мастерства, является полное отсутствие присутствия её на экране. Ни ауры, ни харизмы. The Telegraph

Худший сериал года. USA Today

Ким Кардашьян — подходящая деревянная главная героиня для пустой, непростительно скучной драмы Hulu от Райана Мерфи. Её игра, чопорная и бесчувственная, без единой ноты искренности — это именно то, чего заслуживает сценарий, такой же чопорный, бесчувственный и фальшивый. The Hollywood Reporter

Зато зрители навалили драме целых 63%, но написанные как под копирку неестественно восторженные отзывы вызывают определённые вопросы. Как и призывы игнорировать хейтеров и выдать сериалу «Оскара». Интересно, что у всех этих пользователей ранее не было ни одной рецензии на агрегаторе.