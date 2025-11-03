Новые сериалы недели: фантастика от создателя «Во все тяжкие» и фантастический адвокат Ким Кардашьян

Вторник, 4 ноября
В ролях Ким Кардашиан, Наоми Уоттс, Нинси Нэш, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Сара Полсон
Группа женщин-адвокатов, которые специализируются на бракоразводных делах, уходит из юридической фирмы, где правят мужчины, и открывают собственную практику. Они ведут громкие дела о разводе, сталкиваясь с шокирующими тайнами и предательством
Не уверены, что вы сумеете это развидеть. Ким Кардашьян, изображающая актрису в сериале о сильных женщинах, борющихся с токсичными мужиками. Среди этих самых сильных женщин — Сара Полсон, Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Ниси Нэш и Тейяна Тейлор. Создатель всего действа — Райан Мёрфи, что очень угадывается уже при просмотре трейлера. И это отнюдь не комплимент.
Среда, 5 ноября
В ролях Итан Хоук, Кит Дэвид, Джинн Трипплхорн, Тим Блейк Нельсон, Scott Shepherd
Сериал с Итаном Хоуком пока не получил продления на второй сезон, но, судя по отзывам, имеет все на то шансы. Критики и вовсе остались в восторге от происходящего, выдав ему почти идеальную оценку — 98% на Rotten Tomatoes.
Четверг, 6 ноября
В ролях Сара Снук, Джейк Лейси, Sophia Lillis, Майкл Пенья, Дакота Фаннинг, Abby Elliott
Марисса Ирвин приезжает за сыном, который после школы отправился в гости к новому другу. Дверь ей открывает незнакомая женщина, утверждающая, что она ничего не знает ни о каких мальчиках. Так начинается самый страшный родительский кошмар.
История, кажущаяся скучной на уровне синопсиса, в трейлере подаётся так, что пройти мимо у вас никак не получится. Сара Снук и Дакота Фаннинг выдают максимум, и даже Майкл Пенья и Джейк Лэси не кажутся лишним на этом празднике актёрского мастерства.
В ролях Майкл Шеннон, Мэттью Макфэдиен, Бетти Гилпин, Ник Офферман, Шиа Уайгем, Брэдли Уитфорд
Основано на реальных событиях. В сериале будет показана более странная, чем вымысел, история Джеймса Гарфилда, 20-го президента США, который не хотел им быть, и его величайшего поклонника Шарля Гито — человека, который пришёл его убить. Несмотря на очень короткое президентство, Гарфилд успел изменить Америку.
Судя по актёрскому составу, Netflix делает на этот проект большие ставки — Майкл Шеннон в роли президента США и Мэттью Макфэдиен в роли его убийцы. Плюс плашка «основано на реальных событиях» всегда добавляет веса происходящему на экране. Но есть и очевидная проблема — получится ли заинтересовать зрителя сериалом, конец которого известен по умолчанию?
Пятница, 7 ноября
В ролях Rhea Seehorn
Альбукерке, Нью-Мексико, США. Писательница Кэрол Стурка — единственная женщина, устойчивая к вирусу счастья, поразившему всю планету. Вирус явно опасен: сотрудники службы доставки стали сговорчивыми настолько, что готовы раздобыть базуку и даже танк, а в городе постоянно что-то горит. Вечно несчастной Кэрол предстоит спасти мир от счастья.
Создатель «Лучше звоните Солу» и его звезда Рэй Сихорн снова вместе — в этот раз вне вселенной «Во все тяжкие», хотя некоторые пасхалки всё же будут. Для начала — место действия, которое истинные фанаты должны узнать без проблем. Словом, неплохая замануха для зрителей. Apple, похоже, в успехе уверен, поэтому сразу оформил сериалу второй сезон.
