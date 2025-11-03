 
 
Поиск
 
 
СЕРИАЛЫ
159

Новые сериалы недели: фантастика от создателя «Во все тяжкие» и фантастический адвокат Ким Кардашьян

Источник: Hulu

Вторник, 4 ноября

 
Премьера+
Hulu
Всё честно All's Fair

В ролях Ким Кардашиан, Наоми Уоттс, Нинси Нэш, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Сара Полсон

Группа женщин-адвокатов, которые специализируются на бракоразводных делах, уходит из юридической фирмы, где правят мужчины, и открывают собственную практику. Они ведут громкие дела о разводе, сталкиваясь с шокирующими тайнами и предательством

Не уверены, что вы сумеете это развидеть. Ким Кардашьян, изображающая актрису в сериале о сильных женщинах, борющихся с токсичными мужиками. Среди этих самых сильных женщин — Сара Полсон, Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Ниси Нэш и Тейяна Тейлор. Создатель всего действа — Райан Мёрфи, что очень угадывается уже при просмотре трейлера. И это отнюдь не комплимент.

Видео

Среда, 5 ноября

 
Конец сезона1
FX
Подноготная The Lowdown

В ролях Итан Хоук, Кит Дэвид, Джинн Трипплхорн, Тим Блейк Нельсон, Scott Shepherd

Сериал с Итаном Хоуком пока не получил продления на второй сезон, но, судя по отзывам, имеет все на то шансы. Критики и вовсе остались в восторге от происходящего, выдав ему почти идеальную оценку — 98% на Rotten Tomatoes.

Видео

Четверг, 6 ноября

 
Премьера+
Peacock
Во всём виновата она All Her Fault

В ролях Сара Снук, Джейк Лейси, Sophia Lillis, Майкл Пенья, Дакота Фаннинг, Abby Elliott

Марисса Ирвин приезжает за сыном, который после школы отправился в гости к новому другу. Дверь ей открывает незнакомая женщина, утверждающая, что она ничего не знает ни о каких мальчиках. Так начинается самый страшный родительский кошмар.

История, кажущаяся скучной на уровне синопсиса, в трейлере подаётся так, что пройти мимо у вас никак не получится. Сара Снук и Дакота Фаннинг выдают максимум, и даже Майкл Пенья и Джейк Лэси не кажутся лишним на этом празднике актёрского мастерства.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Смерть от молнии Death by Lightning

В ролях Майкл Шеннон, Мэттью Макфэдиен, Бетти Гилпин, Ник Офферман, Шиа Уайгем, Брэдли Уитфорд

Основано на реальных событиях. В сериале будет показана более странная, чем вымысел, история Джеймса Гарфилда, 20-го президента США, который не хотел им быть, и его величайшего поклонника Шарля Гито — человека, который пришёл его убить. Несмотря на очень короткое президентство, Гарфилд успел изменить Америку.

Судя по актёрскому составу, Netflix делает на этот проект большие ставки — Майкл Шеннон в роли президента США и Мэттью Макфэдиен в роли его убийцы. Плюс плашка «основано на реальных событиях» всегда добавляет веса происходящему на экране. Но есть и очевидная проблема — получится ли заинтересовать зрителя сериалом, конец которого известен по умолчанию?

Видео

Пятница, 7 ноября

 
Премьера+
Apple TV+
Из многих Pluribus

В ролях Rhea Seehorn

Альбукерке, Нью-Мексико, США. Писательница Кэрол Стурка — единственная женщина, устойчивая к вирусу счастья, поразившему всю планету. Вирус явно опасен: сотрудники службы доставки стали сговорчивыми настолько, что готовы раздобыть базуку и даже танк, а в городе постоянно что-то горит. Вечно несчастной Кэрол предстоит спасти мир от счастья.

Создатель «Лучше звоните Солу» и его звезда Рэй Сихорн снова вместе — в этот раз вне вселенной «Во все тяжкие», хотя некоторые пасхалки всё же будут. Для начала — место действия, которое истинные фанаты должны узнать без проблем. Словом, неплохая замануха для зрителей. Apple, похоже, в успехе уверен, поэтому сразу оформил сериалу второй сезон.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

