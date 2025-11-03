Новые сериалы недели: фантастика от создателя «Во все тяжкие» и фантастический адвокат Ким Кардашьян

Премьера +

Hulu

Группа женщин-адвокатов, которые специализируются на бракоразводных делах, уходит из юридической фирмы, где правят мужчины, и открывают собственную практику. Они ведут громкие дела о разводе, сталкиваясь с шокирующими тайнами и предательством

Не уверены, что вы сумеете это развидеть. Ким Кардашьян, изображающая актрису в сериале о сильных женщинах, борющихся с токсичными мужиками. Среди этих самых сильных женщин — Сара Полсон, Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Ниси Нэш и Тейяна Тейлор. Создатель всего действа — Райан Мёрфи, что очень угадывается уже при просмотре трейлера. И это отнюдь не комплимент.