Фантастический сериал «Плурибус» от создателя «Во все тяжкие» выходит в ноябре на AppleTV+ (видео)

Винс Гиллиган — создатель культовых сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» — в ноябре этого года (7 числа) на стриминге AppleTV+ покажет своё новое творение — научно-фантастическое шоу под названием «Плурибус» с актрисой из «Сола» Рэй Сихорн в главной роли.

Стриминг сразу же сделал заказ на два сезона.

Легко меняющая жанры история рассказывает о самом несчастном человеке на Земле, который должен спасти мир от счастья. Интригует!

И ролик анонсом даты премьеры: