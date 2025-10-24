Создатель драмы «Во все тяжкие» сыплет пасхалками в новом сериале с Рэй Сихорн (трейлер)

Новый сериал от создателя метамфетаминной вселенной Винса Гиллигана — само по себе событие, а тут ещё Рэй Сихорн в главной роли, да и само место кажется до боли знакомым. Спойлер — не кажется. Действие драмы «Из многих» от Apple TV также разворачивается в Альбукерке, а самые внимательные зрители даже ухитрились разглядеть дом Хэнка Шрейдера. Сам создатель обещает, что это ещё не все пасхалки, которые он припрятал.

Словом, смотрим трейлер:



Сихорн играет Кэрол — автора исторических романов-бестселлеров и... самую несчастную женщину в мире. Всех остальных поработил вирус счастья, и Кэрол преисполнена решимости (насколько это возможно у самой нерешительной героини на телевидении) разобраться, что происходит с миром.

Премьера сериала намечена на 7 ноября.