КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новая «Фантастическая четвёрка» обошла по сборам «Громовержцев» и стала 10-м по кассовости фильмом 2025 года Охотник нашёл свою половинку: навеянный «Звёздными войнами» плакат «Хищника: Планета смерти» Тизер-трейлер «Возвращения в Сайлент Хилл» Травма Генри Кавилла отложила съёмки ремейка «Горца» на 2026 год Второй сезон сериала Fallout получил четыре персонажных постера
• • •
 
СЕРИАЛЫ
429

Создатель драмы «Во все тяжкие» сыплет пасхалками в новом сериале с Рэй Сихорн (трейлер)

Новый сериал от создателя метамфетаминной вселенной Винса Гиллигана — само по себе событие, а тут ещё Рэй Сихорн в главной роли, да и само место кажется до боли знакомым. Спойлер — не кажется. Действие драмы «Из многих» от Apple TV также разворачивается в Альбукерке, а самые внимательные зрители даже ухитрились разглядеть дом Хэнка Шрейдера. Сам создатель обещает, что это ещё не все пасхалки, которые он припрятал.

Словом, смотрим трейлер:

Сихорн играет Кэрол — автора исторических романов-бестселлеров и... самую несчастную женщину в мире. Всех остальных поработил вирус счастья, и Кэрол преисполнена решимости (насколько это возможно у самой нерешительной героини на телевидении) разобраться, что происходит с миром.

Премьера сериала намечена на 7 ноября.

Плурибус
Комментарии

