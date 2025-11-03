Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 октября — 2 ноября

Сериал по фантастической повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких отснят. Премьера экранизации с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым намечена на следующий год.
Финальный трейлер пятого сезона «Очень странных дел» уходит в полный эпик. Как и положено заключительной главе сериала.
Возвращение не удалось: четвёртый сезон «Ведьмака» получил самые низкие оценки критиков и зрителей. Одновременно с ним вышел спин-офф «Крысы: Ведьмак. Истории» с Дольфом Лундгреном.
Трамп дотянулся: излишняя воукнутость «Доктора Кто» не прижилась в современной Америке. Disney всё осознал.
Я — орёл! Перезапуск «Клиники» обзавелось первым фото Джей-Ди и Тёрка и датой выхода. Наконец-то нормальный девятый сезон.
Netflix моментально купился: Адам Драйвер захватит заложников в напряжённом сериале от режиссёра «Переходного возраста». Стриминг сразу прибрал шоу себе.
До премьеры онлайн первые серии второго сезона «Волшебного участка» выйдут в кинотеатрах. Их будут показывать на больших экранах четыре дня.
Да начнётся битва! Кровь и экшен в трейлере эпика «Последний выживший самурай». Ни то, ни другое.
Потомок Цезаря и Клеопатра: звёзды «Улицы разбитых фонарей» и «Вампиров средней полосы» играют в новой комедии СТС. По сюжету провинциальный охранник решает, что является потомком легендарного полководца.
«Убийства в одном здании» отправляются в Лондон. Убивать в Нью-Йорке больше некого.
