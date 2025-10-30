 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Вышел первый номер личного комикса про Шреддера из «Черепашек-ниндзя» Тизер-трейлер «Возвращения в Сайлент Хилл» Вторая часть второго сезона «Уэнсдэй» всё же превзошла по просмотрам первую «Трон: Арес» — пермьера через 10 дней КГ играет: Armies of Exigo, часть 6
• • •
 
18
СЕРИАЛЫ
3 728

Трамп дотянулся: излишняя воукнутость «Доктора Кто» не прижилась в современной Америке

Источник: BBC America

На неделе студия Disney отказалась добровольно участвовать в развращении легендарного научно-фантастического сериала британского происхождения «Доктор Кто». Исходная задумка была неплоха и по-своему понятна — «марвелизировать» франчайз, но как-то не получилось. Не срослось.

Среди причин — разумеется, низкие рейтинги и высокая стоимость производства. Впрочем, осмелимся предположить, что содержание цикла под управлением шоураннера Рассела Т. Дэвиса и с исполнителем титульной роли Шути Гатвой плохо усваивалось американской аудиторией.

По мнению индустриальных источников, «Доктор Кто» стал слишком «воукнутым» для трампистской Америки.

Для воплощения творческого видения Дэвиса в сериал пригласили актрису-трансгендера, одну из злодеек сыграла дрэг-квин, а сам Доктор совершил исторический поступок — поцеловал другого мужчину. Настоящий прорыв в научно-фантастическом жанре! К слову, даже зрители BBC жаловались на чрезмерный разгул свободы творчества.

Все знакомые со спецификой телебизнеса сомневаются, что у сериала получится найти нового покупателя в Штатах. С похожими проблемами создатели могут столкнуться и в Латинской Америке, и в Европе — где, кстати, Дональд Трамп вроде бы не президент.

Будущее «Доктора Кто» пока видится довольно мрачным.

Теги
Доктор Кто
 
Alexander Kubakh
Лучший комментарий
+21

Будущее «Доктора Кто» пока видится довольно мрачным

Очень яркий финал.
Комментарии (18)

Ещё на эту тему

18Идут съёмки музыкальной сказки «Щекотун» от художника-постановщика «Летучего корабля»

Тоже интересно

0Убийственный комикс «Изысканные трупы» бьёт рекорды продаж 1Пятый выпуск серии Invincible Universe: Battle Beast обещает эпичное противостояние 12Лиам Нисон тоже сражается с грибными зомби в тизере комедийного ужастика «Холодное хранилище» 18Экранизацию «Мортал Комбат 3» заявили, чтобы поклонники точно сходили на вторую часть 4Подтверждена экранизация комикса «Бэтмен: Падение рыцаря», в котором Бэйн сломал спину Тёмному рыцарю

Далее на КГ

13
Страшная мстя Дага Лаймана студии Amazon: режиссёр снимет свой «Дом у дороги 2» без Джилленхола и Батисты
 13
«Внутренний зверь» Рассела Кроу рвётся на свободу в драме про смешанные боевые искусства (фото)
 18
Идут съёмки музыкальной сказки «Щекотун» от художника-постановщика «Летучего корабля»
 0
«Абсолютный» Флэш на всех парах прибежит на встречу с неизвестным героем в новом сюжете своей соло-серии
 17
Шестой совместный: Гай Ричи и Джейсон Стэйтем погрузятся в лондонский мир секса, разводок, наркотиков и грязных денег
 11
Фильм «Моя геройская академия» для Netflix создаётся при участии автора оригинальной манги
 0
Image выпустит фантастический ужастик про мир, где человечество живёт бок о бок с демонами
 15
Джейсон Стэйтем и раздражающая актриса на первых фото «Пчеловода 2»
 6
Пираты на снежном острове Драм: свежие кадры второго сезона экранизации манги «Ван-Пис»
 9
Netflix моментально купился: Адам Драйвер захватит заложников в напряжённом сериале от режиссёра «Переходного возраста»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Появилось изображение со съёмок новых «Голодных игр» с главным злодеем киносерии в исполнении Рэйфа Файнса
 
Киновселенная DC теряет стыд и совесть в трейлере второго сезона сериала «Миротворец»
 
Кино Силач Бамбула поёт, танцует и ломает два стула в отрывке из сказки «Горыныч»
 
Смертельная игра, экшен и дата премьеры в тизере боевика «Последний выживший самурай»
 
Новые сериалы недели: «Чужой: Земля» и триллер со звездой «Остаться в живых»
 
Ждём 30 октября: Лиам Хемсворт ведьмачит как может в тизере сериала «Ведьмак»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
 
1Телеовощи – 623: Мадам с шахтой
 
1Ноль кадров в секунду – 602: It's fucking blyad
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
 
5ЕВА – 656: Смена формата
 
0Телеовощи – 622: Побольше ДНК
 
3Ноль кадров в секунду – 601: Игра для депрессий
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
4ЕВА – 655: Мир без сосков
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru