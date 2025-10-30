Трамп дотянулся: излишняя воукнутость «Доктора Кто» не прижилась в современной Америке

На неделе студия Disney отказалась добровольно участвовать в развращении легендарного научно-фантастического сериала британского происхождения «Доктор Кто». Исходная задумка была неплоха и по-своему понятна — «марвелизировать» франчайз, но как-то не получилось. Не срослось.

Среди причин — разумеется, низкие рейтинги и высокая стоимость производства. Впрочем, осмелимся предположить, что содержание цикла под управлением шоураннера Рассела Т. Дэвиса и с исполнителем титульной роли Шути Гатвой плохо усваивалось американской аудиторией.

По мнению индустриальных источников, «Доктор Кто» стал слишком «воукнутым» для трампистской Америки.

Для воплощения творческого видения Дэвиса в сериал пригласили актрису-трансгендера, одну из злодеек сыграла дрэг-квин, а сам Доктор совершил исторический поступок — поцеловал другого мужчину. Настоящий прорыв в научно-фантастическом жанре! К слову, даже зрители BBC жаловались на чрезмерный разгул свободы творчества.

Все знакомые со спецификой телебизнеса сомневаются, что у сериала получится найти нового покупателя в Штатах. С похожими проблемами создатели могут столкнуться и в Латинской Америке, и в Европе — где, кстати, Дональд Трамп вроде бы не президент.

Будущее «Доктора Кто» пока видится довольно мрачным.